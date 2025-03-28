緬甸7.7強震台灣小心了！　專家：兩星期內提防西部地牛翻身

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

緬甸28日發生規模7.7強震，是今年截至目前為止規模最大地震。中央氣象署地震中心前主任郭鎧紋指出，這起地震與台灣921大地震屬同一等級地震，釋放的能量約是177顆原子彈的威力，由於這次強震與年初青藏高原地震成因相同，他提醒台灣西部在未來兩周要提高警覺。

郭鎧紋表示，美國地質調查所採用的地震矩規模將此次緬甸地震定為7.7，「其實跟我們的921一樣，美國幫我們定921地震也是定成7.7，所以是同一個等級的地震。」





▲緬甸曼德勒皇宮建築物與宮牆因強震而倒塌。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，這是今年截至目前規模最大的地震，前兩起規模超過7的地震，分別發生於1月7日中國青藏高原南部（規模7.1）及2月8日加勒比海開曼群島（規模7.6）。但與台灣較有關聯的，是青藏地震與此次緬甸地震的成因。

郭鎧紋指出，這次緬甸地震跟1月7日的青藏高原地震成因是一樣的，都是印度板塊推擠歐亞大陸板塊，且都發生在「比喜馬拉雅造山帶再更動變一點的造山帶」。

郭鎧紋回顧今年1月青藏高原發生7.1地震時，他就曾憂心指出，揚子地塊(華南板塊)可能因為應力傳遞對台灣西部造成影響。他指出，青藏高原受印度板塊向北推擠，向東北方向移動，向東會去推擠到揚子地塊，「從四川盆地一直到台灣，這都屬於揚子地塊。」

當時他預警可能導致台灣西部受影響，果然在1月21日嘉義大埔、台南楠西就發生規模6.4地震。而此次緬甸地震與1月的青藏高原地震成因相同，他提醒，「我們未來兩個禮拜還是要稍微注意一下，看有沒有應力轉移的情形。如果有，我們台灣西部還是可能要注意一下會不會有一些地震的發生。」

至於地震雖發生在緬甸，卻造成遠在約1千公里外的泰國曼谷高樓劇烈搖晃甚至倒塌，郭鎧紋指出，這是「長週期地震波」所致。他指出，「大的地震我們特別要小心的就是有一種叫做長週期的地震波，這個長週期地震波就會特別影響到大樓。」





▲緬甸地震，造成曼谷大樓倒塌。（圖／翻攝自x）

他舉例，2011年東日本大地震（規模9.1）發生時，台北101大樓便曾觀測到長週期波動，「當時我們在101大樓上就有觀察到這種長週期的地震波，上面的阻尼器那個大概晃動有一天之久。」

郭鎧紋提醒，長週期波「很可能會去觸發比較遠距離的很高樓層，對矮的房子比較不會有影響」，因此強震發生後，相關地區高樓建築的耐震性仍應持續監測與重視。