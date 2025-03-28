台東離島新船「天王星21號」首航　每年往返綠島至少50航班

▲航港局長葉協隆及台東縣長饒慶鈴等出席「天王星21號」首航活動。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

由政府補貼購船，全國第1艘民船汰舊換新「天王星21號」客船，讓超過25年以上的老舊客船退役，新船今(28日)自台東富岡漁港首航至綠島，新船結合台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，注入船舶美學，未來6年內每年淡季將開航台東-綠島航線至少50趟航班。

交通部航港局近年打造台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」，並透過行政院核定的第六期離島綜合建設實施方案，推動「台東縣獎勵民船汰舊換新購船補助計畫」。全國第一艘民船汰舊換新「天王星21號」客船，今日於台東富岡漁港舉辦首航典禮，為台東離島航線營運注入新活力。

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航港局長葉協隆表示，為提升離島海運服務品質與安全，鼓勵客船業者汰舊換新，針對汰換逾25年之高齡客船而新造之船舶補助經費最高6,000萬元。

葉協隆指出，長杰航運公司所屬「天王星21號」，總噸位488，載客人數352人，新船結合台灣藍色公路品牌「TAIWAN Hi」注入船舶美學，並導入船舶安全管理精進措施及船員適格性相關機制，符合無障礙設施、節能減碳及環保油品等規範，船艙設有行李架，提升海運服務的安全性與舒適性。

▲航港局長葉協隆及台東縣長饒慶鈴等一行人登上「天王星21號」客船。（圖／航港局提供）

由於政府補助業者汰換新船，為保障離島居民基本民行，「天王星21號」須履行6年義務，於每年淡季期間提供台東-綠島航線至少50趟航班服務，未來也需配合疏運緊急調度規劃，肩負蘇花海運備援船舶的重要任務。

航港局指出，「天王星21號」首航，為台東-綠島離島交通開啟新篇章，未來還有「凱旋9號」及「綠島之星9號」等新船預計於今年陸續投入營運，航港局將協同台東縣政府共同努力，預期將有效提升東部離島海運航線的服務品質。