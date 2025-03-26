2025台東普悠瑪國際鐵人三項賽　29日盛大登場

▲2025台東普悠瑪國際鐵人三項賽將在29日盛大登場 。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

2025台東普悠瑪國際鐵人三項賽將於3月29日正式登場，預計吸引近6000名參與者和觀眾。此次活動由台東縣政府與台東城鄉生活運動協會等單位合作舉辦，旨在結合台東的觀光資源與體育賽事，提升地方知名度。

賽事將持續兩天，涵蓋多個項目，其中226公里的超級鐵人三項賽將在29日清晨6時準時啟動。參賽者將在活水湖進行3.8公里的游泳，隨後騎行180公里，路線將經過中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河等地，最後再回到活水湖。跑步部分則為42公里，路線涵蓋森林公園、中華大橋和馬亨亨自行車道，選手需在活動中完成全程226公里的挑戰。

此外，113公里的鐵人三項賽將於29日早上7時40分開始，賽事內容包括在活水湖游泳1.9公里、騎行90公里以及路跑21.1公里。標準51.5公里的鐵人賽則定於30日進行，參賽者將進行1500公尺游泳、40公里騎行及10公里跑步。

小鐵人賽程將於30日上午8時30分在活水湖及其周邊的步道舉行，賽事設有四個組別，並將在10時30分進行頒獎。整體報名情況顯示，226公里的超級鐵人項目吸引310位選手、113公里項目1243位選手、51.5公里項目1507位選手以及小鐵人賽360人，共計3366位選手參與。

為確保賽事順利進行，主辦單位將在比賽期間實施局部交通管制，特別是自行車道將禁止大型車輛進入。同時，光復路及中華路通往中華大橋的道路將被封閉。路跑期間，志航路和馬亨亨大道等部分道路也將受到管制。主辦方呼籲民眾與駕駛人積極配合，並注意選手安全，以便為參賽者提供良好的比賽環境和支持。

113公里的頒獎典禮將於3月29日晚上6時30分在娜路彎大酒店舉行，而51.5公里的頒獎典禮則安排在30日上午11時50分，226公里的頒獎典禮則定於30日中午12時30分在娜路彎大酒店隆重舉辦。