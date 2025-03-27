「南迴最速猴」警方加強取締超速　驚見創紀錄171公里時速

▲新吉路段測速桿去年重新啟用，就成為全縣取締違規超速最多的路段。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警方統計，2023年共取締3萬5311件超速違規，罰款總額約6000萬元。其中，台9線太麻里新吉路段為超速違規最頻繁的地點，全年共開出9,544張罰單，並測得最高時速171公里，遠超過限速70公里。警方形容這是「超級嚴重超速」，依規定可處以最高3萬6000元罰鍰，並吊扣車牌半年。此消息引發熱議，有民眾戲稱：「南迴最速男GG！」

台東縣警局交通隊指出，新吉路段測速照相桿去年重新啟用後，便成為全縣取締超速最多的路段，雖然限速70公里，但仍有許多駕駛違規，其中一輛車甚至測得高達171公里的時速，警方形容這已是「玩命行為」，不僅危險，也可能導致重大事故，創下台東縣內取締的最高時速紀錄。根據《道路交通管理處罰條例》第43條，超速超過40公里即屬嚴重超速，依法將處以12,000元至36,000元的罰鍰，記違規點數3點，並強制參加道安講習，車牌也將被吊扣6個月。

警方進一步分析，全縣違規超速最多的前五大路段，包括台9線太麻里新吉路段、米國學校路段、蘇巴陽路段、安朔交控中心路段，以及台11線富岡海靖路段。其中，新吉路段不僅是取締最多的地點，該處還採雙向測速，警方提醒駕駛人切勿心存僥倖，務必遵守速限，以免受罰甚至釀成事故。

有民眾打趣表示，「想當南迴最速男的下場就是GG，這裡不僅有測速桿，還有測速槍和三角架等著呢！」然而，也有民眾抱怨，花東地區科技執法過於密集，導致旅途中屢次收到罰單，影響旅遊體驗，甚至降低再訪意願。

部分地方議員在議會質詢時建議，縣府應製作「科技執法地圖」，讓駕駛能提前掌握測速路段，以減少爭議。如何在維護交通安全的同時，也能兼顧觀光發展，成為地方政府的一大考驗。

警方則強調，設置測速照相桿與科技執法的目的，主要是提醒用路人減速慢行，而非單純為了開罰單。從數據來看，科技執法確實發揮了成效，整體違規件數逐年下降，去年與前年相比，取締案件已減少近3萬件。警方呼籲駕駛人遵守交通規則，確保自身與他人安全，避免因一時超速而後悔莫及。