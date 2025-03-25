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社會 社會焦點 保障人權

北市騎士倒地遭輾斃！女清潔員淪奪命兇手　法官揭關鍵判無罪

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區環保局林姓清潔隊員於大業路執勤時，將插有警示旗的手推車停放於路邊停車車輛內側，隨後發生機車連環煞車事故，導致一名簡姓騎士倒地遭聯結車輾斃。檢方認林員未妥善停放手推車，依過失致死罪起訴。士林地院日前審理後認為，其行為屬「容許風險」，並無過失，故判無罪。

2023年3月7日清晨8時許，林姓清潔員於北投大業路一帶進行清掃勤務，將手推車擺放於外側車道、靠近停車車輛的一側，手推車上設有「慢」字旗幟與閃燈作警示。

然而，廖姓騎士沿大業路南往北第2車道行駛，驚見垃圾手推車後急煞，後方32歲簡姓騎士見狀也煞車，卻遭第3輛辛姓騎士追撞，導致他重心不穩往左傾倒，被黃姓男子駕駛聯結車輾過，當場頭部重創身亡。事後，廖、辛、黃姓男子被依過失致死罪送辦。

偵查時，廖、辛、黃姓男子否認犯行。廖男說當時視線所及，看到手推車阻擋在前後立即減速，有感覺到後面稍微被碰撞到，車禍就發生；年僅19歲的辛男則稱沒有碰撞倒簡姓死者機車，是對方自己倒下；黃姓駕駛說，當下都是正常行車，突然感覺到輾過東西，自己根本來不及閃避。

▲▼ 北投車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲環保局林姓女清潔員將垃圾手推車放置道路上釀死亡車禍。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察官抽絲剝繭後，認45歲林姓女清潔員疏忽勤務第11點規定，清掃街道時，須將手推車僅靠慢車道路肩或人行道停放，以避免手推車於道路上行程路障，對往來車輛造成危險，且案發當時客觀環境，並無不能注意的情事，卻疏未注意及此，逕自把手推車放置外側車道與路旁停車車輛併排，致行進機車無法以正常行車速度通過，釀事故發生，依過失致死罪將她起訴。

法院開庭時發現，北市環保局曾於2021年發布內部作業指引，明定於有設置停車格的路段，清潔人員應將手推車設置於停車車輛內側30至50公分處，作為執勤期間的警示與防護措施，林姓清潔員是依此規定作業，設置位置合理。

▼法官認為在容許風險概念下，難認林姓清潔員此舉有何違反注意義務之可言。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法官指出，雖手推車短暫占用車道，可能對通行車輛造成阻礙，但為維持道路清潔與人員安全，此種行為已為社會所接受，屬於法律上容許風險（有些工作本來就有風險，但因為對社會有必要性，所以法律允許它存在）。且當時現場道路空間足以讓機車通行，事故主因為後方機車未與前車保持安全距離，難將責任歸咎於清潔員。

此外，合議庭認為，若要求清潔人員每清完一段就將手推車推離車道，不僅造成作業困難，更可能增加與車流交織的風險，清潔員選擇以隨清隨移方式進行作業，實為較安全作法，故認林姓清潔員未違反注意義務，無構成過失，故判無罪。

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