快訊／溫泉偷拍狼GOGO哥喊「後悔沒錢賠」　一審判決出爐

▲「GOGO哥」偷拍皇池遊客性愛片上傳，遭士檢起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北投知名「皇池溫泉會館」去年3月接連爆出多件偷拍案，檢警深入追查後，揪出主嫌「GOGO哥」林亦修，並在去年11月被起訴，今（26日）士林地院宣判，依無故偷拍性影像判5年半，公然猥褻罪判30天，可易科罰金，全案可上訴。

回顧此案，林男自2019年起在創意私房當起賣家，在地下情色論壇創建「upupskirtsgogo」帳號，2021年到2023年間，林男開始在北市各處街頭，將購入的運動相機、針孔等偷拍器材，裝在改裝過的手機上，或把長柄雨傘的傘面剪破，讓鏡頭透過破口偷錄裙裝女性的大腿根部、內褲等私密影像。

2022年起，林男變本加厲租車到北投山區附近，走小徑侵入多間酒店的露天風呂，持手機偷拍民眾泡湯的裸露影像，再取名「AxD原創湯旅系列」販售；2023年至2024年間，林男開始專注在皇池溫泉御膳館偷拍，並全數上傳到其從2023年7月12日起創建〈Argos原創湯旅〉帖子，陸續發布多達17部性愛影片，結果被部分網友下載分割多段，上傳到LINE、電報等色情群組，甚至被拿來重製上傳牟利。

2024年1月28日凌晨，林男要回到北投另家5星知名溫泉酒店偷拍時，被酒店人員發現阻攔報警，直到5月間，網路上開始流傳皇池偷拍片，檢警擴大偵辦，並搜索林男住處查扣相關畫面，加上追查虛擬貨幣金流後確認林男涉案，依無故偷拍性影像、公然猥褻等罪起訴，所得113萬餘元及偷拍設備均請法院宣告沒收。而林男出庭時坦承認罪，但雙手一攤表示自己沒錢賠。