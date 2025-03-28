　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

▲▼民眾黨立法院團舉行「巨額超徵怎麼花？尊重民意、人民要當家」民調記者會。總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立法院團，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿以及立委麥玉珍、劉書彬。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

近期接連發生陸配網紅「亞亞」因武統言論遭限期離境，以及北一女教師區桂芝接受「央視」採訪批評賴清德總統，加上法務部拋出要針對武統言論做專法管制，引發各界討論。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（28日）說，民進黨不斷為了一黨之私在分化台灣人民，「在放出這些肅殺的政治口號背後，卻看不到他們有具體的法案」；黃說，民進黨要提法案，就請大大方方提到立法院來。

黃國昌說，過去民進黨對很多影響台灣民主法治跟人權非常重大的議題，都是做非常廉價的政治操作，甚至不惜走回過去那一套希望能一黨專制、一黨獨大，在國內裡面找敵人、製造台灣內部對立跟衝突。

黃國昌邀請所有台灣的公民，共同思考一件事，賴清德總統上台的時候，從就職演說到國慶文告，不斷在說要團結台灣人民，「請問全體台灣人民，現在執政黨、現在賴清德，到底是在團結台灣人民？還是為了民進黨一黨之私在分化台灣人民？在國內創造衝突、製造對立、找敵人？」

「在放出這些肅殺的政治口號背後，我們卻看不到他們有具體的法案。」黃國昌說，民進黨要提法案，就請大大方方提到立法院來，民眾黨是一個就事論事、理性務實的政黨，會看看提到立法院的法案長得什麼樣子。

黃國昌指出，就好像前幾個禮拜總統賴清德拋出要恢復軍事審判法，結果國防部官員到民眾黨團說明，「請教他們草案在哪裡？沒有；有沒有文字？也沒有；什麼時候要提出來？不知道，這個會期提得出來嗎？沒有信心；修法方向？還在研議」。

黃國昌直言，相信大家都非常驚訝，曾幾何時，過去號稱民主進步的民進黨，現在變成只會用政治口號進行政治動員、在國內找敵人，謀求民進黨一黨之私利不惜分裂國家與人民。

「台灣的民主在民進黨主政下，變成民進黨做主、民進黨說了算。」黃國昌強調，什麼法案可不可以過要聽民進黨的，國會可不可以開會也要聽民進黨的，甚至人民可不可以表達意見也要聽民進黨的，「民眾黨要非常嚴正表達立場，台灣人要的民主是台灣人民作主，而不是民進黨做主」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「大潤發」預計改名「大全聯」！28年品牌名走入歷史
烏克蘭再反攻！　入侵俄羅斯土地
同學狂咳發燒！國小童住院數大增　肺部X光一片白
「10秒得9分」神奇逆轉！　湖人隊遭打崩傻眼
2企業在台狂挖「半導體菁英」　竹檢發嚴重警告：產業遭威脅
味全龍公布年度調薪　徐若熙、李凱威大漲！
台中人妻激戰多男！　狂拍「性愛影片」公開販售
阿Ben「比中指開轟黃子佼」：80年都不夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

賴清德推首次防衛韌性操演　歐盟呼應公布最新報告：確立7大目標

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

上榜國台辦「台獨打手名單」　曹興誠反擊：大白天為什麼講鬼話？

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

KIA「最便宜小車」Picanto接單近300張！未配備SCC巡航原廠給回應

「大潤發」預計改名為「大全聯」！28年品牌名稱將走入歷史

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

神達數位3月31日興櫃掛牌　進軍資本市場

批黃子佼日子很滋潤　媒體人嘆「有一股強大力量」在保護他

喝飲料一直有怪味　女看監視器發現「男同事在她可樂加快乾膠」

毒蟲「交易現場」見警湧上…開車衝撞想逃！秒遭3偵防車包夾栽了

後悔一輩子！山林大火他「先救村民」　最後卻來不及救高齡老母

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

政治熱門新聞

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

被點名應停播　張雅琴：翁曉玲應該下台

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

區桂芝「上央視批賴清德」遭檢舉　蔣萬安力挺：堅定捍衛言論自由

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

賴清德防衛韌性委員會喊話：堅持反統戰滲透　台灣沒有分裂本錢

母控「藍高層施壓」　罷吳沛憶領銜人急駁斥

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

快訊／柯已痛到受不了　陳佩琪落淚

更多熱門

相關新聞

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

考量黨內要求參與公職選舉者不得兼任地方主委，民眾黨台中市議員江和樹日前將職位交接給可望遞補不分區立委的市議員陳清龍，但沒想到，他交接的相關文件簽名單據竟是「離職單」，讓他火大砲轟組織部。對此，黨秘書長周榆修今（28日）表示，表格疏失部分，負責督導的副秘書長黃成峻已經向中央黨部自行處分，同時也再次向勞苦功高的卸任主委們至上最高敬意。

藍白鳳山宣講人潮爆滿！　柯志恩致謝：一定付出最大力量守護高雄

藍白鳳山宣講人潮爆滿！　柯志恩致謝：一定付出最大力量守護高雄

把所有藍白立委送紀律委員會！　柯建銘點名韓傅黃釘孤枝

把所有藍白立委送紀律委員會！　柯建銘點名韓傅黃釘孤枝

幕後／藍搶辦板橋宣講　白怨變互別苗頭

幕後／藍搶辦板橋宣講　白怨變互別苗頭

擔心柯到沒睡覺　陳佩琪：等你回來

擔心柯到沒睡覺　陳佩琪：等你回來

關鍵字：

民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面