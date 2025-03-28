政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

▲民眾黨立法院團，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿以及立委麥玉珍、劉書彬。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

近期接連發生陸配網紅「亞亞」因武統言論遭限期離境，以及北一女教師區桂芝接受「央視」採訪批評賴清德總統，加上法務部拋出要針對武統言論做專法管制，引發各界討論。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（28日）說，民進黨不斷為了一黨之私在分化台灣人民，「在放出這些肅殺的政治口號背後，卻看不到他們有具體的法案」；黃說，民進黨要提法案，就請大大方方提到立法院來。

黃國昌說，過去民進黨對很多影響台灣民主法治跟人權非常重大的議題，都是做非常廉價的政治操作，甚至不惜走回過去那一套希望能一黨專制、一黨獨大，在國內裡面找敵人、製造台灣內部對立跟衝突。

黃國昌邀請所有台灣的公民，共同思考一件事，賴清德總統上台的時候，從就職演說到國慶文告，不斷在說要團結台灣人民，「請問全體台灣人民，現在執政黨、現在賴清德，到底是在團結台灣人民？還是為了民進黨一黨之私在分化台灣人民？在國內創造衝突、製造對立、找敵人？」

「在放出這些肅殺的政治口號背後，我們卻看不到他們有具體的法案。」黃國昌說，民進黨要提法案，就請大大方方提到立法院來，民眾黨是一個就事論事、理性務實的政黨，會看看提到立法院的法案長得什麼樣子。

黃國昌指出，就好像前幾個禮拜總統賴清德拋出要恢復軍事審判法，結果國防部官員到民眾黨團說明，「請教他們草案在哪裡？沒有；有沒有文字？也沒有；什麼時候要提出來？不知道，這個會期提得出來嗎？沒有信心；修法方向？還在研議」。

黃國昌直言，相信大家都非常驚訝，曾幾何時，過去號稱民主進步的民進黨，現在變成只會用政治口號進行政治動員、在國內找敵人，謀求民進黨一黨之私利不惜分裂國家與人民。

「台灣的民主在民進黨主政下，變成民進黨做主、民進黨說了算。」黃國昌強調，什麼法案可不可以過要聽民進黨的，國會可不可以開會也要聽民進黨的，甚至人民可不可以表達意見也要聽民進黨的，「民眾黨要非常嚴正表達立場，台灣人要的民主是台灣人民作主，而不是民進黨做主」。