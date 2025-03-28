遭陸委會質疑不適任　區桂芝反嗆：言論打壓「對不起鄭南榕」

▲遭梁文傑質疑不適任，區桂芝反嗆這是言論打壓，「對不起鄭南榕」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前接受央視採訪，遭民眾檢舉違反教育中立。儘管北市教育局已認定未違反，但陸委會副主委梁文傑昨日建議北市判斷區是否合適教書。區桂芝今（28日）表示，自己忠於中華民國憲法，現在政府無法可辦，就以中央部會之姿施壓地方政府與學校，「這種言論打壓，他們怎麼對得起鄭南榕？」

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」。區桂芝還先後兩次被民眾向教育部檢舉，指她在課堂上違反教育中立。北市教育局昨日已經公開表示，區桂芝並未違反教育中立。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，梁文傑昨日指出，根據教育人員任用條例，教育人員應該注意其品德及對國家之忠誠，要遵守這個界線，建議北一女校方與北市教育局，判斷這樣老師適不適合在台北市最好的公立女中教書。

對於梁文傑質疑，區桂芝今天回覆《ETtoday新聞雲》記者，她說，自己忠於中華民國憲法，「請問他說的國家是什麼？他說的品德是什麼？禮義廉恥嗎？請先自我檢驗吧！」隨後她強調，因為無法可辦，就以中央部會之姿施壓地方政府與學校，「這種言論打壓，他們怎麼對得起鄭南榕？」