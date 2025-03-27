區桂芝對造成校方困擾道歉　稱「當初央視說要訪文化教育」

▲區桂芝表示，當初央視說要訪問對文化教育看法，對造成校方困擾道歉。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前接受央視採訪，遭民眾檢舉違反教育中立。區桂芝今（27日）表示，當初央視說要訪問題目為文化教育，最後才詢問對於賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」問題，她直接聯想到「親人變敵對勢力」，心理忐忑不安，擔憂又要重回戒嚴時代，但仍要對造成校長與行政人員困擾道歉。

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」。區桂芝還被學生反映在課堂上違反教育中立，教育部將此事轉給北市教育局處理，教育局今天認定區桂芝並未違反中立。

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對於外界指控她在公務時間接受媒體採訪，區桂芝今天在校門口接受媒體聯訪時表示，她曾詢問學校人事室，在校門口受訪10分鐘有違法嗎？人事主任覺得很為難，說這的確是上班時間。「我必須要向學校行政人員及校長道歉，因為造成他們的困擾。」

區桂芝表示，既然現在有無法解釋的模糊空間，行政人員又有困擾，又有民眾看自己這樣很不爽，所以日後需要自己做說明，就是等下班後，「以免外界誤認為我好像打著北一女招牌做什麼事情。我只是一個單純的老師，我也不想要影響學生，我也不想要造成學校的困擾。」

區桂芝進一步指出，央視一開始是要談傳統文化與教育問題，這部分自己很樂意回答，但在專訪最後時，央視突然詢問對賴清德日前將中國大陸定調為「境外敵對勢力」看法。

區桂芝坦言，自己就是老百姓，立刻想到媽媽變成敵對勢力，這造成艱難處境，「親人變敵對勢力，我們怎麼辦？」這的確是自己的心聲，不知道如何自處，直接想到就是小時候的戒嚴經驗，爺爺奶奶跟外公外婆因為戒嚴被隔絕40年以上，「難道現在又要重回戒嚴時代嗎？我心理充滿忐忑不安。」