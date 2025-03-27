網友留言「合法獵殺陸配」　陸委會：匿名人士挑起對立

▲網友留言「建議合法獵殺中配」。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅亞亞等人因鼓吹戰爭被廢止居留許可後，網路上熱烈討論，甚至出現仇視陸配的言論，其中一則「建議立法合法獵殺中配（陸配）」的留言引起不小關注。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑27日表示，這是一位匿名人士的留言，該人士過去就常發言挑起對立，所以目前看起來只是孤立的事件。

梁文傑提到，他們近期有上網搜查、瀏覽相關言論，看到有一位匿名人士，故意到「黑熊學院」的臉書粉絲專頁去留言，留了一句說「建議立法讓台灣人合法獵殺中配（陸配）」。

梁文傑指出，從這位匿名人士過去的發言來看，顯然很喜歡挑起社會對立，所以目前看起來就是一個孤立的事件，「而且這位匿名人士到底是誰，目前也不清楚。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑強調，「台灣社會總的來說，還是很有理性、很有秩序的一個社會，雖然大家討論的很多，這幾天都是熱點話題，但是我相信台灣社會還是有很大的韌性。」

陸配亞亞、小微、恩綺已被廢止居留許可，但未來仍能以探親名義申請來台。對此，梁文傑說，探親有探親的相關規定，到時候會看他們有沒有又發表類似的言論，「如果還有發表類似言論的話，審查上可能就會比較困難。」

另外，亞亞返回大陸後，疑似在福州的機場被一群人「護送」離開。對此，梁文傑說，他們有注意到這個情況，也很仔細看了現場直播的影片，「我們會有我們的判斷。」

▼亞亞抵達福州的機場後，被「護送」離開。（圖／翻攝微博）

