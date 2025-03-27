閩南狼唱「中共快點打」鼓吹武統？陸委會：一看就知道是反諷！

▲「閩南狼」的《求你快點打》MV。（圖／翻攝閩南狼YouTube）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配網紅「亞亞」因鼓吹「武統台灣」被廢除居留許可，離台之前，她公開質疑網紅「閩南狼」及「八炯」所拍攝的MV挑釁中共「快點打」，才是在鼓吹武統。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑27日表示，閩南狼的MV明顯是在反諷、反串，正常人一眼就能看出來。

梁文傑在例行記者會上被問到相關問題，他提到，「閩南狼」的《求你快點打》MV他有看過，記者問這個問題是在幫閩南狼增加點閱率，「我去看了，很明顯，他的MV就是在反諷、在反串。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑認為，該部MV就跟馬來西亞歌手黃明志的《玻璃心》及《龍的傳人》差不多，正常人一眼就知道是在反串，「如果這首歌是在鼓吹武統的話，那我看國台辦昨天（26日）的新聞稿，不會有這兩個人。」

梁文傑特別強調，「這個問題我覺得應該是不用辯論。」

大陸國台辦26日上午在官網設立「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，並於下午透過新聞稿宣布，已經收到323封舉報信件，網紅「閩南狼」及「八炯」都被舉報。

梁文傑推測，根據國台辦的新聞稿內容，「閩南狼」及「八炯」被舉報的理由應該是「公然侵害陸配正當權益、叫囂『獵殺』陸配。」

梁文傑還說，這是中共對台灣內政的全面滋擾，不但要干預台灣的政治，還要干預台灣的司法，凸顯中共對台滲透統戰的嚴重性，也證明台灣確實有必要在各方面全面防範。

▼亞亞不認為自己有「鼓吹武統」，反質疑「閩南狼」的MV。（圖／記者黃彥傑攝）

