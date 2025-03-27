國教署證實「區桂芝3月被投訴2次」　民眾檢舉不當政治言論

▲教育部證實，區桂芝先後兩次被民眾檢舉違反教育中立。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前接受央視採訪，遭民眾檢舉違反教育中立。教育部今（27日）證實，在3月21日及24日，分別接獲不同民眾以電子郵件陳情，認為區桂芝有不當政治性言論，希望主管機關能進一步了解並處理，而國教署在25日已經依法移請台北市教育局妥為處理並回覆陳情民眾。北市教育局則表示，經查區桂芝沒有違反教育中立。

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」。區桂芝傳出因事被民眾向教育部檢舉違反教育中立，更傳出北市教育局對此進行調查。

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教育部今天證實，在3月21日及24日，分別接獲不同民眾以電子郵件陳情，認為區桂芝有不當政治性言論，希望主管機關能進一步了解並處理。案經教育部國教署在3月25日，根據地方制度法第18條直轄市政府自治事項規定，移請台北市政府教育局妥為處理並回覆陳情民眾。

據了解，民眾投訴區桂芝內容，主要是認為區桂芝言談中，一直散布台灣是中國大陸的，並在央視受訪時內容也說台灣是中國大陸的，若台灣不認中國大陸的話，無法面對祖先。投訴民眾質疑，區桂芝在未經上級主管同意就接受中國大陸官媒採訪，且被學生反映她屢次在課堂上違反教育中立。

不過，北市教育局今天也表示，在教育部國教署轉民眾陳情後，教育局依程序請學校了解回覆。經過北一女校方查證回覆，並沒有學生反映老師在課堂上違反教育中立，也沒有在校內違反教育中立情事，教育局也尊重教師專業自主權及言論自由。