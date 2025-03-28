立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

▲中選會主委李進勇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨團提出反廢死、反戒嚴公投案引發關注。中選會主委李進勇今（28日）受訪表示，立法院第一次交付公投，過去沒有案例，希望在完全合法情況下進行，但立法院提出公投，依法僅限於重大政策創制或複決，是否符合基礎要件仍需集思廣益。

李進勇表示，這是立法院第一次按照公投法第15條第2項規定交付公投，過去並沒有案例，中選會的立場是，有很多法律適用疑義須要大家平心靜氣檢討，目的是讓公投成案時符合法律規定。

李進勇指出，中選會希望立法院第一次交付公投，能夠在完全合法的情況下進行，但目前碰到一個很大的考驗，是立法院依法交付公投僅限於重大政策創制或複決，這兩個公投案是否符合該基礎要件？這須要集思廣益，並以各種不同面相檢討認定。

媒體追問，立法院25日院會將兩公投案逕付二讀是否違法，或是可能成為後續考量違法標準？李進勇表示，中選會尊重立法院程序，這個基礎問題要進一步確認，因為這是公投案第一次碰到的案例，希望能平心靜氣、集思廣益，理性審慎討論問題。

中選會透過文字澄清說明，主委李進勇是指，目前立法院擬議的兩案公投，並未符合公投法所定重大政策之「創制」或「複決」的定義範疇，並非極少數媒體報導所稱之未符合重大政策範疇，而是尚未符合重大政策的「創制」或「複決」的定義。

中選會說明，公投法第2條第2項第3款規定所指的重大政策「創制」或「複決」公投，「創制」是指現在政府沒有做的重大政策，擬透過公投的民主程序，希望政府制定並施行新政策。「複決」則指對政府依法實施的重要政策，則擬透過公投決定的民主程序，要求政府予以廢止或要求停止。