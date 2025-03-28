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窮男裝闊下注運彩119萬！狂賭騎士「12張全摃龜」　慘輸想落跑

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子今年1月間，明知自己沒錢下注運彩，在中壢區長春路上某家運動彩券行下注NBA火箭對騎士賽事，於短短31分鐘內連下注12張總額119萬7000元運彩，多為騎士得分大於115.5，未料騎士終場僅得108分，鄭男得知虧慘後竟想落跑，投注站店員與店長見狀追出門外抓住鄭男並報警，中壢警方據報及時趕來壓制鄭男到案；桃園地檢署調查時，鄭男坦承犯行，檢方偵結依詐欺罪起訴。

▲桃園市鄭姓男子今年1月間在中壢區某家運彩行下注NBA賽事，31分鐘內連續下注12張總額119萬7000元運彩，事後慘輸卻落跑，中壢警方據報到場壓制到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄭姓男子今年1月間在中壢區某家運彩行下注NBA賽事，31分鐘內連續下注12張總額119萬7000元運彩，事後慘輸卻落跑，中壢警方據報到場壓制到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄭姓男子今年1月間在中壢區某家運彩行下注NBA賽事，31分鐘內連續下注12張運彩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄭姓男子今年1月間在中壢區某家運彩行下注NBA賽事，31分鐘內連續下注12張總額119萬7000元，圖為下注運彩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，44歲的鄭姓男子明知無力付款，今年1月23日上午10時33分許，獨自前往中壢區長春路上某家彩券行，在短短31分鐘內連續向店員下注12張運彩，店員認為鄭有能力支付運彩下注費用，於是依照鄭的指示下注，賽事結束後店員向鄭男索取總額119萬7000元下注金額時，鄭男兩手一攤拒絕付款還轉身落跑，店員與店長合力追出門外制止鄭離去，同時報警處理，中壢警分局文化派出所據報後立即派員到場壓制鄭到案。

▲桃園市鄭姓男子今年1月間在中壢區某家運彩行下注NBA賽事，31分鐘內連續下注12張總額119萬7000元，圖為下注運彩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄭姓男子今年1月間在中壢區某家運彩行下注NBA賽事，31分鐘內連續下注12張運彩。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，鄭男下注前向店員聲稱，自己常玩運彩，也是店內熟客，店員不疑有它讓其下住，鄭男下注賽事均為火箭對騎士賽事，均是場中投注，其中下注騎士分數大於115.5分有9張、大於116.5分、119.5分各1張，另還有1張是第4節雙方分數大於56.5分；未料騎士終場只得分108分，第4節雙方得分各僅獲40分，鄭男下注12張運彩沒有1張中獎，下注總經額119萬7000元全數摃龜。

▲中壢警分局文化派出所副所長江博凱說明鄭姓男子犯案過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局文化派出所副所長江博凱說明鄭姓男子犯案過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局分局長林鼎泰呼籲，沉迷博弈害己害人，投注前須量力而為，切勿孤注一擲造成財務危機，以博弈追求快速致富迷思將影響家庭、工作與心理健康，提醒民眾理性投資。

桃檢複訊時，鄭男坦承犯行，警方提供彩券行現場監視畫面，下注運彩照片截圖與拘捕時畫面等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依詐欺得利罪嫌起訴。

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