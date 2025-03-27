男載友違停聊天太嗨！警盤查搜出喪屍煙彈　駕駛座下還有槍

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局員警日前執行巡邏勤務，見一輛小客車違停路邊，車內有2男1女在車內聊天，隨即向前盤查，發現男駕駛神情緊張，經搜索在他身上及駕駛座下方起獲改造手槍一把、子彈2顆及二級毒品依托咪酯煙彈2顆、煙彈油1罐，男子坦承購買模擬槍自行再購入零件改造，全案依毒品及槍砲罪嫌移送法辦，並追查毒品來源。

▲新莊員警盤查違停車輛發現不明電子煙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，25日上午9時許，43歲王姓男子開車載著35歲梁男及他的42歲鐘妻，違規停車在新莊區四維路212巷內聊天；此時，光華派出所員警連冠傑及范智翔執行巡邏勤務行經，於是上前盤查。

▼警起獲毒依托咪酯煙彈，及改造手槍及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

過程中，員警眼尖見駕駛座旁疑有不明煙彈，便喝令3人下車配合盤查，並從王男身上再查獲依托咪酯煙彈1顆、依托咪酯煙彈油1罐。但王男眼神持續緊張，經搜索小客車，在駕駛座下方背包內查獲改造手槍1把、9MM子彈2顆。

改造手槍經初步鑑識具殺傷力，王男坦承槍枝主體多年前在實體店購入模擬槍，再至網路上購入其他零件加以改造，警訊後依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。至於王男是否涉及毒駕，待尿液檢體檢驗報告確定後，再行通知函送辦理，毒品部分將溯源追查。