獨／創業桌遊店月入30萬！遇疫情收攤淪藥頭　6度販毒喊冤這樣說

▲桌遊店老闆申姓男子賣毒遭起訴。（圖／記者黃資真攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市一名42歲申姓男子在2013年開設桌遊店，後因疫情休業，卻淪為販賣毒品的藥頭，6度向陳姓男子販賣安非他命，賺取1萬1500元，被士林地檢署依販賣第二級毒品罪嫌起訴。今（27日）士林地院召開準備庭，申男庭上喊冤稱他數次拒絕過對方要求，後來不得已才給他毒品，但沒有收錢販售。

老闆申男在大學畢業攢下創業基金後，於2014年與幾名友人開設桌遊店，一圓創業夢，雖然起初業績慘淡，但在合夥人的網路行銷助力下，逐漸建立知名度，旺季月收入可達30萬元，然而之後受到疫情影響，客源大大減少，最終在2022年收攤關門。

未料申男卻走上不歸路當起藥頭，2023年9月28日申男在網路認識陳姓男子後，在同年10月11日、15日、16日、24日、27日、31日共6次約面交安非他命，每次交付1000元至2500元不等金額。

後續陳男因他案被逮，警方查出來源是申男，因此於2024年2月2日持搜索票前往申男住處搜索，搜出自用之甲基安非他命9包、安非他命吸食器5組、安非他命殘渣袋10個、已使用針筒34支、MDMA3顆、大麻6包、大麻吸食器3支、大麻菸彈1支、大麻研磨器1個、G水8瓶(總毛重207.26公克)、愷他命2包(總毛重1.61公克)、K盤1個、鑷子1個、電子磅秤3個、未使用針筒1批、透明分裝袋1批等。

士林地檢署根據陳男說法，與用來聯絡賣毒事宜的手機對話紀錄，認為申男涉嫌重大，依販賣第二級毒品罪起訴，犯罪所得1萬1500元沒收，施用、持有毒品罪嫌另案偵辦中。

今天士林地院召開準備庭，庭上申男坦承提供毒品給陳男，但喊冤是轉讓，並沒有賺錢，「我有一直拒絕他，一直推遲，沒有販賣」；律師則主張申男考量與陳男是伙伴關係，才會在他的央求下提供少量毒品給對方。法官通知擇期開庭審理。