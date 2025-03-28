快訊／竹聯幫慘了！士林警強勢掃蕩3堂口逮40人　明仁會整個團滅

▲士林警分局強力掃蕩黑幫，有嫌犯在家翹腳滑手機遭警破門逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

警政署下令「幫派零容忍」後，士林警分局火力全開，自去年底開始鎖定竹聯幫各大堂口，短短3個月內連破3個重要據點，直搗犯罪老巢，逮捕40人，有嫌犯還在家翹腳滑手機，就被破門壓制。士林分局表示，警方掃黑絕不手軟，對於任何挑戰公權力、破壞社會治安的幫派勢力，將強力掃蕩到底，還給市民安全、穩定的生活環境。

偵查隊長陳志峯指出，這波掃黑行動是針對竹聯幫典型犯罪組織，尤其是打著政黨名號、實則操控幫派的幹部成員，分局從2024年底就啟動執法計畫，陸續查破3起重大案件。

▲士林分局從去年底就啟動執法計畫，陸續查破3起重大案件。（圖／記者黃宥寧翻攝）

其中包括曹姓男子為首的仁堂明仁會電信詐騙集團，涉嫌假投資真詐財，整組21人落網；另一條線則是林姓男子操控的詐欺暴力集團，媒介外籍人士來台當車手，還涉嫌「黑吃黑」搶贓款，共15人被逮；最後則是平堂邱姓男子組織的暴力集團，聚眾鬥毆還持刀砍人，4人當場遭壓制。

據了解，部分犯嫌以為警方無法追蹤，還大喇喇躲在住處納涼，卻被荷槍實彈的警力一舉攻堅，全數帶回偵辦，現場更查扣毒品、刀械與大批不法所得。

士林分局表示，警方掃黑絕不手軟，對於任何挑戰公權力、破壞社會治安的幫派勢力，將強力掃蕩到底，還給市民安全、穩定的生活環境。警方也提醒，2025雙北世界壯年運動會5月登場，治安不容閃失，會持續強化社區防線，讓世界看見台灣安全的一面。