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麗寶集團內線交易案　董事長辦公室主任30萬交保！妻子也涉案

▲▼快訊／麗寶集團爆內線交易　董事長吳寶田父女移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲麗寶集團董事長吳寶田、吳泓瑩父女涉內線交易遭約談後均獲請回。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

麗寶集團集團旗下名軒開發爆發內線交易案，台北地檢署27日指揮調查局約談麗寶董事長吳寶田與女兒、名軒董事長吳泓瑩等10人到案，釐清可疑交易帳戶使用情形後，諭令吳寶田父女無保請回，吳寶田辦公室主任劉碧忠則因涉嫌違反《證交法》等罪嫌重大，在28日凌晨以30萬元交保候傳，劉妻、張春美50萬元交保。

吳寶田在被移送北檢以及離開時，面對媒體詢問是否涉及內線交易，均以揮手回應，沒有多說話。麗寶集團則對外表示，會配合調查。

▲▼麗寶集團董事長吳寶田辦公室主任劉碧忠涉內線交易遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲麗寶董事長辦公室主任劉碧忠涉內線交易遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

名軒開發(1442)在2019年4月24日發布重訊，董事會授權總經理出售與子公司興博共同持有的高雄市岡山區土地，預期獲利1.6億元，檢調懷疑有公司內部人，在禁止交易期間內偷買股，總共3組人馬涉嫌內線交易，獲利分別在1萬到2萬元之間。

據了解，其中1組涉案交易帳戶，與吳寶田的辦公室主任劉碧忠相關，劉男疑似因為工作關係，聽到吳寶田與人討論名軒賣地的訊息後買股。檢調為釐清案情始末，27日前往名軒公司進行搜索，並約談10名被告到案。

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