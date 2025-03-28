川普劍指中國　陸「國師」：別低估中國重塑國際秩序的能力

▲鄭永年。（圖／翻攝自「博鰲亞洲論壇」微信公眾號）

記者陳冠宇／綜合報導

川普近期頻頻劍指中國大陸，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，不要低估中國重塑國際秩序的能力，但他也強調，中國不是美國，不會加入瓜分世界的行列。

鄭永年是大陸知名經濟學家，因曾現身於大陸國家主席習近平召開的座談會，而被視為北京中央智囊，更被稱為習近平的「國師」，因此他的言論常受到關注。

博鰲亞洲論壇2025年年會南海主題分論壇昨（27）日舉行，《觀察者網》報導，鄭永年在論壇上發表演講時，講了三個「不要低估」。

第一是不要低估美國新政府。鄭永年指出，川普政府對世界秩序的破壞能力已經看到了，他上台兩個多月，想要重新劃分世界版圖，「川普崇拜十九世紀、二十世紀初的擴張主義的美國」。

鄭永年表示，「我們要盯著烏克蘭問題如何解決，這基本上可以決定未來的世界秩序是什麼。有一點可以看得出來，如果烏克蘭被瓜分了，近代基於主權國家之上的國際秩序就解體了」。

第二是不要低估川普政策對美國盟友和那些高度依附於美國的國家的影響。鄭永年表示，歐洲的朋友已經感受到，川普摧毀的不僅僅是美國和他的盟友、深度依賴於美國的國家，他把這個秩序也摧毀了，歐洲人現在擔心，歐洲人長期依附於美國，已經習慣了，現在獨立出來就很難。

第三是不要低估中國重塑國際秩序的能力。但是鄭永年強調，幾千年來，中國從來沒有把任何國家稱為殖民地國家；「這一點，亞洲國家可以放心，中國不是美國，中國不會加入瓜分世界的行列」。

同時，鄭永年表示，亞洲精神、亞洲價值觀、東協的精神非常重要，大家求同存異，「不要想通過外部國家的力量」，亞洲國家走在一起，有事好商量，亞洲過去40年是發展最快、最和平的地方。