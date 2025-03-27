川普對進口車課「25%稅」　陸外交部酸：加徵關稅不會讓國家繁榮

▲美國總統川普宣布，對所有進口汽車加徵25%的關稅。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國確定將於美東時間4月3日0時（台灣時間4月3日中午12時）起，對所有進口汽車加徵25%的關稅。中國外交部發言人郭嘉昆27日在舉行例行記者會上，對此回應「美方的做法違反世貿組織規則」。

據《澎湃新聞》報導，一名記者向郭嘉昆提問，「美國總統川普稍早宣布，美國將對所有在國外製造的汽車，徵收25%的關稅，請問這一舉動，將如何影響中美之間的貿易？」

郭嘉昆表示，「我們注意到美國的主要貿易夥伴，已經紛紛做出了回應，貿易戰、關稅戰沒有贏家，沒有哪個國家的發展繁榮，是靠加徵關稅實現的。」

▲中國外交部發言人郭嘉昆直指，美方的做法違反世貿組織規則。（圖／路透社）

郭嘉昆強調，「美方的做法違反世貿組織規則，損害以規則為基礎的多邊貿易體制，和各國人民的共同利益，也無益於解決自身的問題。」

川普宣布，新關稅將適用於所有非美國製造的汽車，若零件來自美國則不受影響。川普表示，這項政策將促使汽車製造商，將生產基地遷回美國，長期來看將創造更多就業機會。然而，短期內關稅可能導致車價上漲，增加製造成本。

川普的決定獲得美國聯合汽車工會（UAW）支持，該工會認為關稅有助於促進美國工會就業。然而，安大略省省長道格•福特（Doug Ford）警告，川普的關稅政策可能導致美加兩國的汽車工廠同時關閉，讓美國汽車工人失業，他諷刺道，「川普總統稱這是『解放日』，但對美國工人來說，這是『終結日』。」