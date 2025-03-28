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全紅嬋滿18歲了！　她曾親吐「成年最大心願」：它限時間啊

▲奧運三金王全紅嬋今（28）日迎來18歲生日。（圖為巴黎奧運／路透） 

▲奧運三金王全紅嬋今（28）日迎來18歲生日。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋28日迎來18歲生日。她曾在東京奧運和巴黎奧運上獲得三面金牌，成為最年輕的奧運三冠王，令不少粉絲好奇，她的18歲生日願望是什麼。全紅嬋先前在多次採訪中透露，平時的娛樂愛好，也提到自己成年的最大心願。

綜合陸媒報導，全紅嬋多次在賽後採訪、節目訪談上表示，自己平時愛玩遊戲、追電視劇。她日前還在節目上興奮透露，有在追白敬亭及章若楠主演的熱播陸劇《難哄》，且每次都追到最新集數。

▲▼全紅嬋18歲生日。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋日前在節目上透露，自己有看《難哄》，難掩興奮的表情。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》主角兩人用實力演繹出讓人讚嘆的角色貼合度。（圖／翻攝自難哄官方微博）

全紅嬋在東京奧運時就表示，自己平時非常喜歡打遊戲，尤其是「吃雞、王者榮耀」，但因大陸「防沉迷機制」的關係，未成年一天只能玩一小時，令她相當無奈。她曾表示，「18歲最大的心願，就是和平精英解鎖防沉迷。」

如今全紅嬋迎來18歲，也讓不少粉絲笑說，「全妹心想事成啦，今天開始就解鎖防沉迷」、「今天狠狠的玩個通宵」、「全妹：比賽讓我和成人比賽，玩遊戲把我劃到青少年防沉迷是吧」、「今天就讓她沉迷吧，哈哈哈哈哈哈」。

▲▼全紅嬋愛玩吃雞。（圖／記者廖翊慈攝）

▲▼全紅嬋18歲生日。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋18歲生日。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋多次透露，自己愛玩遊戲。（圖／翻攝自微博）

根據統計，全紅嬋已獲得27個冠軍，包括8個世界冠軍。她曾在東京奧運和巴黎奧運上獲得三面金牌，成為最年輕的奧運三冠王。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透）

全紅嬋在巴黎奧運後的某次訪談中說道，自己並不是天才，只有跳好了、把訓練做好那一刻才是天才，天才也沒有別人所說的那麼簡單，每個刻苦訓練的運動員都能被稱為天才。

 

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