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英國王室搭車「不繫安全帶」原因曝光　專家揭安全策略

凱特王妃和威廉王子曾被拍到搭車沒繫安全帶。（翻攝Royal Secrets YT頻道）

▲凱特王妃和威廉王子曾被拍到搭車沒繫安全帶。（翻攝Royal Secrets YT頻道）

圖文／鏡週刊

近年來，英國王室成員如查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Queen Camilla）、威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）等，屢次被媒體拍到搭車時未繫安全帶，引發外界質疑其違反交通規則。不過，根據英國資深保安專家麥可錢德勒（Michael Chandler）解釋，王室成員的行為，其實背後有一套專業的「安全策略」。

錢德勒曾為保羅麥卡尼（Paul McCartney）、烏瑪舒曼（Uma Thurman）等國際巨星提供貼身保護，目前經營一家專業訓練保安人員公司。錢德勒近日接受《每日郵報》專訪指出，英國王室不繫安全帶的原因，與一般大眾想像不同，並非單純疏忽，而是出於「緊急撤離」的安全考量。

錢德勒說：「當面對高風險威脅時，讓被保護者能夠迅速離開車輛，是首要任務，安全帶有時會成為阻礙。」並指出，王室是否繫上安全帶，是經過風險評估後的決策，一切依照當下的情勢判斷。

此外，「儀容與便利性」也是一大因素，王室成員出席官方活動時，經常身穿正式服裝或軍裝，會頻繁上下車，若每次都繫上安全帶，不僅造成衣物皺摺，也降低行動效率。錢德勒補充說：「尤其男性成員，襯衫易被安全帶壓出摺痕，觀感不佳。」

英國王室搭車「不繫安全帶」有原因　專家揭密：這人享有法律豁免權

▲查爾斯三世和王后卡蜜拉被拍到搭車沒繫安全帶。（翻攝 Royal Secrets YT頻道）

英國王室搭車「不繫安全帶」有原因　專家揭密：這人享有法律豁免權

▲已故女王伊莉莎白二世生前相當愛開車。（翻攝Royal Secrets YT頻道）

不過，這並不代表王室成員總是不繫安全帶。報導指出，在長途移動或穿越市區、快速道路時，他們絕大多數仍會配戴安全帶。錢德勒表示，「實際上他們繫安全帶的次數比大眾以為的還多，只是媒體多半拍攝到他們抵達活動現場時，那時通常已解開安全帶準備下車。」錢德勒補充說，「當然，任何決策都有代價，但我們的任務是衡量風險與現實需要。」

事實上，從英國法律角度來看，查爾斯三世擁有「君主豁免權」，根據1689年《權利法案》與1947年《王室訴訟法》，國王不受法院審理與起訴。而其他王室成員雖不具此豁免權，但由於多數情況下，是由保護單位依風險評估下達不繫安全帶的指令，因此執法人員多半不會對此追究。根據英國《道路交通法》第6E條修正規定，警察、消防與救護單位的車輛使用者可豁免配戴安全帶，王室的禮儀與國事活動通常也列入類似範疇。

然而，這一做法仍引發民眾憂慮，特別是1997年戴安娜王妃車禍身亡事件時，據官方調查，當時車內成員皆未繫安全帶，專家認為若有配戴，存活機率可高達8成。另外，已故女王夫菲利浦親王（Prince Philip）2019年出車禍，2天後被拍到未繫安全帶駕車上路，遭到警方訓斥，也引來質疑聲浪。


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