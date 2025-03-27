正妹遭雷擊「眼睛顏色變了」樂喊：幸運一擊！　機率百萬分之一

▲卡莉伊萊翠克在2023年12月遭雷擊，幸運生還。（翻攝《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

一名來自澳洲的30歲女子在2023年遭閃電擊中，事後一度失去行動和語言能力，但她奇蹟生還，只留下一個永久且奇特的變化──眼睛顏色改變。她表示被雷擊是「幸運一擊」，人生因此改變。

根據英國《每日郵報》報導，來自澳洲昆士蘭的卡莉伊萊翠克（Carly Electric）是一名喜劇演員，2023年12月意外遭雷擊，她回憶當時看到一場劇烈風暴正在逼近，於是走到戶外用手機錄影，不料突遭雷擊。她說：「我感覺雞皮疙瘩一波一波從手臂上竄動……照鏡子時發現瞳孔放大，好像被下藥一樣。」當時她全身冒汗、頭暈，甚至感到一絲欣快感，接著四肢完全失去知覺，連一根手指都動不了。

之後卡莉驚恐地請室友打電話叫救護車，當她被送上救護車時，手腳已經發紫，只剩頭部與頸部能夠移動，甚至只能勉強吞嚥與喘氣。送醫後，她一度陷入半昏迷狀態，所幸數小時後手腳感覺逐漸恢復。醫生診斷她罹患「雷擊癱瘓症」（Keraunoparalysis），這是一種由雷擊引發的神經性短暫癱瘓，導致她癱瘓長達9小時。

兩週後，卡莉的身體大致恢復正常，但她的眼睛顏色從原本的綠色變成了深棕色，成為她永久的「雷擊印記」。此外，她頭頂遭擊中的部位變得極度敏感，摸起來會發熱，「梳頭時必須特別避開那一塊」。

如今卡莉將這次遭遇視為人生的轉捩點，說道：「我把它叫做『幸運一擊』。我的人生從此變得更好，甚至連約會生活也因此改善，因為很多人對我的死裡逃生故事感到好奇。」但她坦言，每當風暴來臨時，仍會不自覺起雞皮疙瘩。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），個人每年被閃電擊中的機率低於百萬分之一，但仍有約90%的生還率。在英國，過去25年平均每年約有2人因閃電喪生、30人受傷。專家指出，雷擊倖存者可能出現短期如頭痛、噁心、記憶喪失與肌肉疼痛等症狀，長期則可能造成慢性神經疼痛、多工能力下降、個性改變等。有些生還者甚至報稱出現如心電感應般的「超能力」。



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