　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹遭雷擊「眼睛顏色變了」樂喊：幸運一擊！　機率百萬分之一

卡莉伊萊翠克在2023年12月遭雷擊，幸運生還。（翻攝《每日郵報》）

▲卡莉伊萊翠克在2023年12月遭雷擊，幸運生還。（翻攝《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

一名來自澳洲的30歲女子在2023年遭閃電擊中，事後一度失去行動和語言能力，但她奇蹟生還，只留下一個永久且奇特的變化──眼睛顏色改變。她表示被雷擊是「幸運一擊」，人生因此改變。

根據英國《每日郵報》報導，來自澳洲昆士蘭的卡莉伊萊翠克（Carly Electric）是一名喜劇演員，2023年12月意外遭雷擊，她回憶當時看到一場劇烈風暴正在逼近，於是走到戶外用手機錄影，不料突遭雷擊。她說：「我感覺雞皮疙瘩一波一波從手臂上竄動……照鏡子時發現瞳孔放大，好像被下藥一樣。」當時她全身冒汗、頭暈，甚至感到一絲欣快感，接著四肢完全失去知覺，連一根手指都動不了。

之後卡莉驚恐地請室友打電話叫救護車，當她被送上救護車時，手腳已經發紫，只剩頭部與頸部能夠移動，甚至只能勉強吞嚥與喘氣。送醫後，她一度陷入半昏迷狀態，所幸數小時後手腳感覺逐漸恢復。醫生診斷她罹患「雷擊癱瘓症」（Keraunoparalysis），這是一種由雷擊引發的神經性短暫癱瘓，導致她癱瘓長達9小時。

兩週後，卡莉的身體大致恢復正常，但她的眼睛顏色從原本的綠色變成了深棕色，成為她永久的「雷擊印記」。此外，她頭頂遭擊中的部位變得極度敏感，摸起來會發熱，「梳頭時必須特別避開那一塊」。

如今卡莉將這次遭遇視為人生的轉捩點，說道：「我把它叫做『幸運一擊』。我的人生從此變得更好，甚至連約會生活也因此改善，因為很多人對我的死裡逃生故事感到好奇。」但她坦言，每當風暴來臨時，仍會不自覺起雞皮疙瘩。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），個人每年被閃電擊中的機率低於百萬分之一，但仍有約90%的生還率。在英國，過去25年平均每年約有2人因閃電喪生、30人受傷。專家指出，雷擊倖存者可能出現短期如頭痛、噁心、記憶喪失與肌肉疼痛等症狀，長期則可能造成慢性神經疼痛、多工能力下降、個性改變等。有些生還者甚至報稱出現如心電感應般的「超能力」。


更多鏡週刊報導
CIA祕密文件曝光！傳說中的聖物「約櫃」早已現蹤　位置竟在這
NASA太空人滯留9個月「身體大變樣」！　雞腿症、嬰兒腳等5大後遺症難逆轉
滯留9個月終於要回家！NASA太空人「不會走路了」　殘酷復健才要開始

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐騙董事長50億！她爽買精品包、LV腳踏車
快訊／台中驚傳銀樓搶案！　歹徒逃了
ChatGPT再升級！製作「專屬LINE貼圖」只要5分鐘　4
快訊／玥熹露面談小優　「瘋狂發抖」情緒失控
《橫豎》預告公開「金秀賢變態影片」：戀童癖、淫亂
男大生校內墜樓　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京恐怖大火吞噬「7層大樓」！出動40消防車　20工人撤離仍釀2傷

翻來覆去睡不著！　美專家曝「穿上1物」讓你更快入眠

美13歲少女淪殘屍！獸父「性侵肢解」剁手砍頭　受訪還裝沒事

正妹遭雷擊「眼睛顏色變了」樂喊：幸運一擊！　機率百萬分之一

泰女砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗　失敗4次才成功

金正恩年內出訪俄羅斯　俄羅斯副外長：籌備中

不只是維和？　馬克宏：歐洲駐烏部隊「可回應俄國攻擊」

飛機乘客躲廁所「偷抽電子煙」　機長廣播怒斥：會害死188人

裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」保全無奈...網曝原因

川普掀貿易戰！對進口車課25%重稅　加拿大總理怒批「赤裸裸攻擊」

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

東京恐怖大火吞噬「7層大樓」！出動40消防車　20工人撤離仍釀2傷

翻來覆去睡不著！　美專家曝「穿上1物」讓你更快入眠

美13歲少女淪殘屍！獸父「性侵肢解」剁手砍頭　受訪還裝沒事

正妹遭雷擊「眼睛顏色變了」樂喊：幸運一擊！　機率百萬分之一

泰女砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗　失敗4次才成功

金正恩年內出訪俄羅斯　俄羅斯副外長：籌備中

不只是維和？　馬克宏：歐洲駐烏部隊「可回應俄國攻擊」

飛機乘客躲廁所「偷抽電子煙」　機長廣播怒斥：會害死188人

裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」保全無奈...網曝原因

川普掀貿易戰！對進口車課25%重稅　加拿大總理怒批「赤裸裸攻擊」

「南迴最速猴」警方加強取締超速　驚見創紀錄171公里時速

台揚股價大怒神遭延長處置　證交所確定關到4／14

金管會同意國泰世華銀設立孟買分行　國銀第3家

民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

曾國城黃子佼風波未息 黃小柔「我們有社會責任，錯了就是錯了」

謝國城少棒／4強門票出爐　南投縣、臺中市攜手晉級

GTC之後族群股價反應平平　矽光子到了交成績單時刻

北藝中心「球劇場」音響升級！360度沉浸式　跟迪士尼音樂廳同級

快訊／台中梧棲驚傳銀樓搶案！1人受傷　警方全面追捕中

麥當勞「2經典」全不見了！他曬對比照掀回憶殺　官方曝原因

曾國城喊冤：沒挺黃子佼　還原3/11《天才衝衝衝》採訪現場

國際熱門新聞

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

狂灌能量飲　28歲「健身女王」心臟病驟逝

日制定台灣有事應變計畫　6天撤離12萬人

缺德醫「人工受孕」調包精子　她測DNA驚：我睡過哥哥

韓史上最慘野火！26人罹難「直升機墜落」

赴日旅遊必看！日本3機場4月啟用自助通關機

差點撞機！韓廉航「分不清R、L」降錯跑道

受洗變悲劇　男為救信徒不幸慘死

舉重一半滑倒　21歲醫學生槓鈴砸頭慘死

即／韓野火「逼近市區」！市府要求居民急撤

川普開徵汽車關稅！美股終結3連漲　特斯拉跌逾5％

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」無人制止

更多熱門

相關新聞

貓教會是元介　什麼是真正的人生

貓教會是元介　什麼是真正的人生

41歲的是元介今年1月宣告結婚，說到結婚了，說到貓走了⋯種種繁複的感受，讓是元介體會了什麼叫戲，什麼叫做人生。這個很早入行當偶像的男孩，哭著笑著成為了男人。

小貓被車撞　女哈哈大笑丟進海中

小貓被車撞　女哈哈大笑丟進海中

忘記改地址　男發現餐點送到「別的國家」

忘記改地址　男發現餐點送到「別的國家」

《風之谷》第四週特典有香味

《風之谷》第四週特典有香味

第一次買主動式ETF就上手

第一次買主動式ETF就上手

關鍵字：

雷擊眼睛紐澳要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面