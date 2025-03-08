嘉藥歡慶創校59週年　傳承精神共創輝煌

▲嘉南藥理大學迎來創校59週年，8日上午在該校紹宗體育館舉辦59校慶典禮暨運動會開幕儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學迎來創校59週年，8日上午在該校紹宗體育館舉辦59校慶典禮暨運動會開幕儀式，來自各地校友、社會賢達與國內外各級學校師長齊聚一堂，共同見證嘉藥近60年的輝煌歷程，現場洋溢溫馨與喜悅的氛圍。

「一日嘉藥人，終生嘉藥情」，典禮開始前，校方特別舉行悼念儀式，向嘉藥前董事長王昭雄博士致敬，校長張翊峰帶領師生與來賓手持祈福小燈，並播放感恩影片，回顧王前董事長為教育奉獻一生的感人事蹟，秉持『興學濟世』的精神，不僅為嘉藥奠定堅實基礎，更在台灣醫藥教育發展上立下不朽里程碑，嘉藥將承襲其精神，持續邁向卓越。

為慶祝這重要時刻，嘉藥自3月4日起舉辦一系列活動，包括籃球賽、排球賽、健康單車行、藥學系舞團表演、大隊接力及拔河比賽等運動競技，以及嘉藥盃歌唱總決賽與名人講座等靜態活動。除了全校師生踴躍參與外，還特別邀請鄰近國高中職學校共同歡慶，整座校園充滿青春熱血，氣氛熱鬧非凡。

張翊峰校長致詞時提到，嘉南藥理大學始終秉持「真實」校訓，在王昭雄老董事長領導下，由單一藥學科發展為今日的綜合性大學，不僅在學術研究上屢創佳績，亦在社會服務和人才培育方面做出卓著貢獻。今年，嘉藥榮登2025年遠見雜誌「醫藥生技業最愛大學生」排名科大第一；非上市櫃公司最愛大學生私科大第一，並連續兩期通過教育部USR計畫，今年更取得2千多萬補助，2024年更獲頒「USR福祉共生組楷模獎」，展現出色的社會責任與影響力。此外，學校積極推動國際產學專班及3+4產攜僑專班，為來台學子的學習與就業開創更多機會，持續拓展嘉藥的國際聲譽。

面對人工智慧的快速發展，張校長強調，嘉藥正積極探索如何培養學生在M時代的競爭力，縮小AI科技帶來的數位落差，並善用AI提升教學品質。學校將以創新與堅毅精神迎接新時代挑戰，攜手全體師生共創嘉藥新篇章，邁向更加燦爛的未來！