熱門書籍讀了沒？　2024年台南市公共圖書館借閱排行揭曉！

▲2024年電子書借閱冊數達66萬7059冊，較112年增加近67％，並公布借閱排行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立圖書館今日公布2024年閱讀統計調查，統計2024年全市的借閱冊數達1152萬冊，人均借閱冊數為6.2冊，較前一年成長6.8％，在讀者分析方面，女性讀者仍比男性讀者借閱量高，男女借閱冊數比例維持4:6。

依年齡層區分則以35至54歲的讀者為主要閱讀族群，借閱數占45％左右；其次為0至11歲學童，借閱數約占24％。顯見圖書館在教育和閱讀文化的積極推動，尤以學童和中年讀者較顯成效，也反映現代家庭對教育投入的重視。

在借閱書籍類別方面，語言文學類仍是台南市民的最愛，年借閱量達512萬冊，佔整體44.5％。《百鬼夜行》系列以日本妖怪文化經典為題，將鬼神藉著宗教、生活，鮮明靈動出現在繪卷，受到讀者青睞，借閱次數高達2693次，為語文類借閱榜首；第2名則為暢銷書作家銀河九天所著《首席御醫》系列，以中醫為素材，帶入官場、國家局勢，富有巧思讓讀者流連忘返再次翻閱；好書得獎榜常客《葛瑞的囧日記》系列透過中英雙語對照，結合漫畫式圖像的趣味呈現，廣受青少年讀者的喜愛，排名第3位。

而在武俠小說方面，烽火戲諸侯所著的《劍來》系列和鄭丰所著的《綾羅歌》系列分別為第1名與第3名，金庸小說多年來仍為領頭地位，《倚天屠龍記》奪得榜眼，第4~7名也皆由金庸小說包辦，另外黃易的《大唐雙龍傳》、《日月當空》、《武唐》近幾年借閱次數也是高居不下。在不分類別的單冊借閱排行榜中，則以大師兄所著《火來了，快跑！》奪冠，該書以火葬場技工的職場見聞，描繪不為人知的「後台」世界，用一段段故事訴說人世間的眾情紛雜，情節打動人心；排名第2的是由羅伯.狄保德所著《蛤蟆先生去看心理師》，取材自英國童話《柳林中的風聲》，並結合心理學的經典之作，將心理治療運用在動物主角們身上，多年來都是排行榜上的熱門書籍；而岸見一郎與古賀史健兩位作者合著的《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》也仍位居高位，本書透過對話闡述阿德勒心理學思想的精神，提供讀者自我啟發與思辯的指引，位居排行榜第3名。

其他各類借閱冠軍分別是哲學類《蔡康永的情商課》系列、宗教類《血型小將ABO》、科學類《哆啦A夢科學任意門》系列、應用科學類《貓咪超有事》系列、社會科學類《只是開玩笑,竟然變被告》系列、史地類《如果歷史是一群喵》系列、世界史地類《世界史偵探柯南》系列、藝文類《百鬼夜行》系列、漫畫類則是《名偵探柯南》系列。

依年齡來看，樂齡讀者最愛仍以財經週刊雜誌為主，前五名分別是《國語日報週刊》、《今周刊》、《商業周刊》、《先探》與《財訊》。兒童書排行榜以《X尋寶探險隊》系列最受歡迎，借閱次數高達2萬6,965次，藉由主角小航的尋寶日記，帶領孩子踏入有趣且充滿益智解謎的世界，從中學習到歷史與地理知識；其次是《怪傑佐羅力》系列及《神奇柑仔店》系列；另外，0-5歲讀者借閱圖書前5名為《野貓軍團》系列、《Peppa's》系列、《大排長龍》系列、《超神奇》系列及《小企鵝》系列。

2024年電子書借閱冊數達66萬7059冊，較112年增加近67％。電子書熱門排行前五名分別為《蛤蟆先生去看心理師》、《原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《不便利的便利店》、《被討厭的勇氣:自我啟發之父「阿德勒」的教導》及《窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學》，顯見心靈哲學類別的書籍，在自我充實的時代，受高度重視。此外，因應數位時代，南市圖積極推動多種電子書平台，包含電子書、電子雜誌與電子資料庫等，並設有布可星球主題專區，學生能夠輕鬆便利地透過線上數位資源學習。

黃偉哲市長表示，台南作為文化古都，在深厚的歷史底蘊和文化資源下，閱讀不只是知識汲取，更是市民生活一部分。隨著讀者閱讀需求提高，圖書館不僅提供面對面的實體書籍服務，透過數位閱讀平台積極發展，將電子資源帶給市民，讓閱讀不再受限於實體空間，致力塑造「愛閱讀的城市」，顯現台南文化魅力。