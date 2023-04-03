南投梅子節近千親子民眾雨中手作脆梅　5／14前皆可預約體驗活動

▲南投梅子節開幕，親子民眾近千人於雨中歡樂體驗手作脆梅。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的南投梅子節活動於兒童清明連假首日登場，500組親子不畏風雨，穿著黃色雨衣在雨中一同體驗手作脆梅樂趣，場面歡樂有趣。

「南投梅子節-春分一簍梅」開幕活動1日上午在信義鄉農會梅子夢工廠進行，縣長許淑華由縣府農業處長陳瑞慶陪同前往，縣議員全文才、宋懷琳、鄉長全志堅、信義鄉農會理事長籃明憲及多位鄉民代表都到場參與，許淑華也和信義鄉農會農業志工一起製作梅子豬腳等梅子特色料理；雖然下著雨，但民眾依舊熱情不減，吸引500組親子一同製作脆梅，

陳瑞慶表示，南投縣梅子每年3至5月是採收季節，產量佔全國近3成，據110年統計栽培面積約達956公頃、年產量5,282公噸，以產地價格來統計，青梅產值約2.29億元，品質好，深受國人喜愛，加工之後附加價值更高，縣府也持續協助推廣。

信義鄉農會總幹事何建中表示，即日起至5月14日止，每週六下午2點在梅子夢工廠都舉辦手作青梅食農教育體驗活動，下午2點30分在「長老說話伴手禮館」內舉辦「古老師ㄟ鮮煮食」，可品嚐限量梅子特色餐點；活動期間也提供「來去山上吃一餐-手作蔬食」梅餐料理體驗和全台滿20人以上公司團體預約，該會將安排時間攜帶材料前往現場指導手作青梅，詳情可上官網（52313.com.tw）或電洽（049-2791949）。