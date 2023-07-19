結盟線上遊戲業者推聯名飲品　信義鄉農會邀玩家品梅論英雄

▲信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，異業結盟共推商機。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，推出《三國志・戰略版》首款聯名飲品，配合線上遊戲活動特製專屬訂製款梅子酒與梅醋；信義鄉梅子夢工廠廠長張志雄表示，農會結合線上遊戲推出在地農特產品算是全國首創，對於商品銷售確實很有幫助，未來也會尋求更多面向的合作對象，將在地農產品行銷出去。

信義鄉農會18日上午於梅子夢工廠召開記者會，張志雄表示，很高興能與遊戲公司合作推出限定商品，透過異業結盟，將在地農特產品做多方向的行銷和推廣，吸引更多消費者認識信義鄉農會；而為吸引更多遊戲玩家，即日起至8月31日，只要在梅子夢工廠線上網站購買任意商品，還可領取此遊戲限定虛寶卡。

遊戲公司「青鳥互娛」總經理柯傑元解釋，該公司《三國志·戰略版》手遊正式邁入2.5週年，因為玩家多為35歲以上年齡層較高的朋友，為籌備慶典月，在設定活動獎品時就考量以台灣在地的特色商品為主，由於2場遊戲中都有提到青梅，所以就找到梅製品最有名的信義鄉農會合作。

柯傑元指出，產品設計靈感來源於新賽季「王師秉節」中事件戰法「潛龍陣」：玩家在遊戲中要領取「潛龍陣」事件戰法，需完成「煮酒論英雄」事件，因此在農會商討後就選擇「青梅酒」這個品類進行合作，另外也針對未成年的玩家增加一個合作品類「青梅醋」，讓大小玩家朋友們都能一起品青梅、論英雄。

信義鄉農會表示，梅子夢工廠是全台第一家取得製酒執照的酒莊，結合當地布農族文化研發許多青梅酒產品，多次獲得農村酒莊酒品評鑑的金、銀獎；首次異業結盟就是在《海角七號》電影中的「馬拉桑」酒，成功打響酒莊名號，此次透過現在最流行的手遊，相信對於在地農產品的銷售將有突破性的發展。