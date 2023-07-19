　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

結盟線上遊戲業者推聯名飲品　信義鄉農會邀玩家品梅論英雄

▲信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，異業結盟共推商機。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，異業結盟共推商機。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，推出《三國志・戰略版》首款聯名飲品，配合線上遊戲活動特製專屬訂製款梅子酒與梅醋；信義鄉梅子夢工廠廠長張志雄表示，農會結合線上遊戲推出在地農特產品算是全國首創，對於商品銷售確實很有幫助，未來也會尋求更多面向的合作對象，將在地農產品行銷出去。

信義鄉農會18日上午於梅子夢工廠召開記者會，張志雄表示，很高興能與遊戲公司合作推出限定商品，透過異業結盟，將在地農特產品做多方向的行銷和推廣，吸引更多消費者認識信義鄉農會；而為吸引更多遊戲玩家，即日起至8月31日，只要在梅子夢工廠線上網站購買任意商品，還可領取此遊戲限定虛寶卡。

▲信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，異業結盟共推商機。（圖／南投縣政府提供）

遊戲公司「青鳥互娛」總經理柯傑元解釋，該公司《三國志·戰略版》手遊正式邁入2.5週年，因為玩家多為35歲以上年齡層較高的朋友，為籌備慶典月，在設定活動獎品時就考量以台灣在地的特色商品為主，由於2場遊戲中都有提到青梅，所以就找到梅製品最有名的信義鄉農會合作。

▲信義鄉農會首次與線上遊戲公司合作，異業結盟共推商機。（圖／南投縣政府提供）

柯傑元指出，產品設計靈感來源於新賽季「王師秉節」中事件戰法「潛龍陣」：玩家在遊戲中要領取「潛龍陣」事件戰法，需完成「煮酒論英雄」事件，因此在農會商討後就選擇「青梅酒」這個品類進行合作，另外也針對未成年的玩家增加一個合作品類「青梅醋」，讓大小玩家朋友們都能一起品青梅、論英雄。

信義鄉農會表示，梅子夢工廠是全台第一家取得製酒執照的酒莊，結合當地布農族文化研發許多青梅酒產品，多次獲得農村酒莊酒品評鑑的金、銀獎；首次異業結盟就是在《海角七號》電影中的「馬拉桑」酒，成功打響酒莊名號，此次透過現在最流行的手遊，相信對於在地農產品的銷售將有突破性的發展。

ET快訊
ETtoday奪『銀響力』網路專題報導獎優選　《台灣長照家庭
《木曜4》停直播　邰智源沉默1周發文「用意太暖」
快訊／foodpanda宣布「全台實施收平台費」
「2台灣美食」漲價後拒吃了！　一票有感：比正餐還貴
快訊／Melody離婚　貼文悄刪除
救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

留家鄉伴嬤還加入布農歌謠隊　台東海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

強化森林火災防救能力　 屏東林管處辦理直升機人員吊掛複訓

結盟線上遊戲業者推聯名飲品　信義鄉農會邀玩家品梅論英雄

不滿公墓增設禮儀廳「離國小僅92m」　員林民眾7／21再抗爭

暑假大批遊客湧入！　台東警加強離島交通執法及反詐騙宣導

南投動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗　楓康超市芒果農藥超標

黃偉哲赴韓行銷台南芒果　韓國最大英文報紙刊出專訪

行政院南服中心+移民署　揪新住民呷冰吸收新知識

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

夫妻吸金39億落跑21年　在泰申請永久居留終被逮

103歲阿祖睡醒突忘曾孫　他露無奈臉→搞笑鬥嘴

身障者坐輪椅卡坑洞慘摔　網怒：月球表面還比較平

高雄童吃冰中毒痛苦打滾　媽爆40人受害孕婦狂宮縮

回憶殺！Tank唱偶像劇OST串燒　「專屬天使＋給我你的愛」好好聽

公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

留家鄉伴嬤還加入布農歌謠隊　台東海端鄉胡軍獲全國孝行楷模

打造孩子夢想基地　台灣夢計畫埔里慈恩社區揭牌

強化森林火災防救能力　 屏東林管處辦理直升機人員吊掛複訓

結盟線上遊戲業者推聯名飲品　信義鄉農會邀玩家品梅論英雄

不滿公墓增設禮儀廳「離國小僅92m」　員林民眾7／21再抗爭

暑假大批遊客湧入！　台東警加強離島交通執法及反詐騙宣導

南投動物用藥及蔬果農藥殘留抽驗　楓康超市芒果農藥超標

黃偉哲赴韓行銷台南芒果　韓國最大英文報紙刊出專訪

行政院南服中心+移民署　揪新住民呷冰吸收新知識

王正棠側腹輕微發炎　本季尚未在一軍出賽

侯友宜喊恢復4個月兵役　孫曉雅：不會告訴他該不該做

Beer King「啤酒暢飲月費制」再升級　月付399元3款酒精喝到飽

姚立明談柯文哲有「這弱點」　提醒賴清德多爭取青年選票

妹妹母單30年「開7條件徵男友」年薪百萬！哥哥嫌棄：標準太高

柯文哲民調下滑只是開始？　他分析支持者結構：只走得了一時

季辛吉會見王毅：一中是美國嚴肅承諾　不會動搖或背棄

公私協力傳承客家文化　竹市府補助民間推廣客家藝文活動

黨代表大會圓滿結束　民進黨：民主大聯盟整備成軍、全力取勝

716完館長粉專消失「國家機器搞鬼」？　綠委：政府不能干預臉書

與同伴雙腳夾弓弦拉小提琴　2人竟成功合奏莫札特名曲

地方熱門新聞

交通新制上路！辦「違規轉歸責」避免受罰

三重後竹圍公園新風貌　臘腸狗主題遊具超吸睛

迎接世客博　青埔四大建設陸續完工

交通處罰記點新規定　1年內記12點吊照2個月

停白線也可能吃罰單　中壢200車主挨罰

新北提前完成24組抽水機組更新

婦人心臟病突發求救卻報錯地址

三峽納涼季開跑　消暑茶點飲搶先嚐

南警埋伏查獲白牌車取簿手

男久坐農會不走　內埔警出奇招奏效

偏鄉小黃狗骨折　新北動保處手術救回

南投縣政府提醒平均地權條例修正重點

自稱忘記機車停放處求助　東港警載返家看到機車在車庫

全國技能競賽　公東高工成績亮麗

更多熱門

相關新聞

台中男手機「疊疊樂」盜取點數卡

台中男手機「疊疊樂」盜取點數卡

台中市黃姓男子沉迷線上遊戲，涉嫌於4月間陸續在台中多地超商，詐騙5000至10000點面額的點數卡，他利用手機錄影功能，竊錄點數單據，同時將另一隻手機疊在上方遮住螢幕，避免露出馬腳，最後從攝錄的單據截取序號及密碼，儲值到線上遊戲使用。黃男詐騙金額約6萬元，台中市刑大獲報循線將其逮捕，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，複訊後裁定3萬元交保。

鐵路節6/9登場！台鐵線上遊戲先暖身　祭Apple Watch、Switch大獎

鐵路節6/9登場！台鐵線上遊戲先暖身　祭Apple Watch、Switch大獎

南投梅子節5／14前皆可預約手作脆梅體驗活動

南投梅子節5／14前皆可預約手作脆梅體驗活動

消費申訴連3年破7萬件！「線上遊戲」爭議蟬聯冠軍、外送平台居次

消費申訴連3年破7萬件！「線上遊戲」爭議蟬聯冠軍、外送平台居次

「噁男無極限」　櫃姐罵人下場出爐

「噁男無極限」　櫃姐罵人下場出爐

關鍵字：

信義鄉農會線上遊戲異業結盟三國志・戰略版梅子酒梅醋

讀者迴響

熱門新聞

最美里長陳紫渝爆熱戀「直擊開房壯男2hrs」！

NONO涉性侵爆和朱海君「已經離婚」！　經紀人態度洩端倪

館長辦完716遊行「粉專被消失」！

離婚當天老公包16顆水餃！她秒懂用意鼻酸

Joeman新片「上傳3分鐘就被黃標」

「蛇精男」劉梓晨6年前爆紅後消失！近照曝光震驚網友

最美里長陳紫渝戀愛了！永和「超壯帥警」正面曝光

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

「最美里長」密戀帥員警半年！

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

即／最美里長陳紫渝認愛了！喊：跟凃先生正在交往

妹子沒穿內褲下樓拿外送　男友轟：離譜

更多

最夯影音

更多
黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？

黃金鼠睡翻...主人拿牠玩手遊XD　「蛋蛋一滑」抽卡網笑：觸控筆？
擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

擁吻成永別...妻走斑馬線被撞亡　夫慟：怎能讓69歲聽障司機上路

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

偷拍女兒慘遭「臭臉怒瞪」眼神超殺！媽：以為中邪

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

夫妻談判！尪見老婆坐別人車　怒開車5連衝把名車撞進超商

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

吳克群跟劉畊宏跳操累到「同手同腳」　狂恍神...笑喊：為你寫詩→為你全濕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面