飛機乘客躲廁所「偷抽電子煙」　機長廣播怒斥：會害死188人

▲飛機上禁止吸菸是大家都知道的事，包括電子煙，但還是有人會想挑戰底線。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名國外旅客透露，日前搭乘美國聯合航空時，機長廣播怒斥有乘客在機艙廁所內偷抽電子煙，引發議論。

根據《紐約郵報》報導，一名網友在Reddit表示，近日搭乘飛機的時候，機長透過機艙廣播嚴厲斥責「這次航班上有189名乘客，當我們進行最後下降時，請大家知道我們會安然無恙，但情況可能會因為一個人的決定，導致其他188人的生命因此改變」。

網友透露，原來有乘客躲在機艙的廁所內偷抽電子煙，結果被發現，讓不少人痛罵「簡直拿生命開玩笑」、「幾個小時都忍不了嗎」。

另外，也有人分享，一名乘客帶著隨身行李排隊登機，途經登機口，期間還碰到工作人員，結果下秒竟吸了一口電子煙，瞬間煙霧繚繞。該名乘客還開玩笑喊，「得憋住，這樣煙就不會冒出來了。」

影片曝光後，其他網友紛紛留言「聽到廣播然後再次拿起電子煙真是令人難以置信」、「你騙不了任何人，你就是個笑話，應該承擔後果」、「飛行時間是有多長？這傢伙必須吸最後一口尼古丁」、「電子煙讓人們認為它們凌駕於法律之上」。

延伸閱讀

▸ 新人婚禮辦一半…新娘同事竟「集體跑了」 背後真相藏洋蔥

▸ 公公說「生1胎給20萬」真兌現！卻四處造謠：媳婦跟我討錢 她超無奈

▸ 原始連結