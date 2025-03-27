廢電池回收「少做1事」恐爆炸！正確處理方法曝　亂丟恐噴6000

▲有超商店員分享舊電池的正確回收順序。此外，若不正確回收舊電池，還有可能會被清潔隊開罰。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

許多超商會放置廢電池回收桶，供民眾方便丟棄不要的舊電池，但少做1步驟不只可能挨罰6000元，最嚴重還會引發爆炸意外。有超商店員收到廢電池回收的教育文件，才知道有一類電池必須「絕緣」後才能丟到回收桶；而台中市、南投縣環保局都曾宣導，未依規定回收廢電池，可依法最高處6000元以下罰款。

一名在超商打工的女網友在Dcard以「這電池會爆炸請注意」為題發文，表示其他門市最近曾發生廢電池爆炸事故，因此總公司特別製作文件宣導廢電池正確回收方式，上頭提到廢電池分為乾電池與鋰電池，回收鋰電池前應先用絕緣膠帶貼住正負極，並與乾電池分該存放，還要避免接近火源極易燃物。

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原PO也很意外，原來回收廢電池有這麽多需要注意的地方，並提醒大家未來拿廢電池到商超回收，將鋰電池用絕緣膠帶貼好，「店員一定會超感謝你的」。

▲舊電池回收時，要先判斷電池種類，「一次性電池」跟「可重複充電使用電池」是必須要分開的。（圖／翻攝Dcard）

貼文底下有不少人表示是第一次聽到，原來舊電池回收不是都直接丟到回收桶，「沒想到除了行動電源，電池也要小心」、「長知識了，這麽重要的事情怎麽沒有專門宣導」。

事實上，台中市、南投縣環保局都曾在官網宣導，乾電池與鋰電池的化學成分、電壓及內部電路設計不同，混在一起可能會導致洩漏，進而引發內部短路，增加爆炸風險。而處理含鋰電池的廢棄物品時，應先將電池取出，降低危險，回收前也要在正負極兩端貼絕緣膠帶。

環保局也強調，若未依規定回收者，可依《廢棄物清理法》第12條處已新台幣1200元以上、6000元以下罰款。

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