求合作問「還有營業嗎」！5句話惹怒業者：沒在尊重別人

▲一名公司窗口詢求品牌合作，卻在談話中句句踩雷。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

包帽配飾的品牌「Solo blossom」創辦人Katie常在Threads上分享創業的心路歷程。昨（26）日她透露有公司主動尋求合作，詢問的窗口卻非常不專業，不僅將她名字、品牌名都打錯，還以「我想跟您談談合作哈哈哈哈」開場，短短5句話句句踩雷，Katie好意分享4點建議給對方，並在Threads上訴說心聲：「因為實在真的有點生氣，不小心就長篇大論了。」

Katie在Threads上發文透露，昨日有某公司代表的窗口來私訊她尋求合作，先是傳訊「哈囉Kate～」、「我想跟您談談合作哈哈哈哈」，Katie隨即回覆「是什麼合作呢？」對方又回「soli blossom還有在營業嗎～」見到如此不尊重的說法，Katie立即指正對方「我是Katie，我的品牌是Solo blossom」，對方隨即道歉，解釋是打字手速太快才失誤。

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▲某公司窗口尋求合作，語氣輕浮，還將品牌名、聯絡人都打錯。（圖／Threads／@solo.blsm）

之後，Katie繼續詢問合作內容，對方回應「我想跟您談貝雷帽互惠～」卻又再強調一次「但不確定您現在是不是還有在做」，Katie詢問互惠對象，對方再度以輕浮態度回覆「跟我哈哈啊哈哈」，讓Katie終於忍無可忍，寫下長篇大論，教導對方在專業合作中的基本禮儀。

Katie開頭先是拒絕合作，並指出對方用「哈哈哈哈」開頭語氣輕浮不夠正式，而且還將聯絡人跟品牌名全打錯，連最基本的尊重都沒有。再者，Katie表示主動尋求合作應該一開始就清楚說明合作方與對象，而不是等品牌方詢問才逐步補充，專業度大打折扣。

針對合作方二度詢問品牌是否有營運，Katie表示這種表達方式實在很差，「讓人感覺你一點也沒有在尊重別人，不曉得你是不是在質疑品牌的存在感。」

整段對話Katie沒有惡言相向，以心平氣和的態度面對對方，也令網友大讚從這篇文就可看出她是溫柔的人，其他網友也紛紛聲援她，「還有在營業嗎？這句超級不尊重」、「打錯人名與品牌名稱真的是商業大忌，非常不尊重合作對象」、「其實邀請合作是很嚴肅的議題，但被輕浮掉，真的不會想回應」、「總共也才5句話，可以每一句都踩雷，對方也是厲害了」、「你人真好，還願意教他這些」、「專業窗口其實應該用email比較正式。」

▲Katie在留言區補充，其實對方說了兩次「哈哈哈哈」。（圖／Threads／@solo.blsm）

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