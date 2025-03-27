可口可樂召回多款「罐裝飲料」　認最嚴重恐有腎衰竭風險

▲可口可樂公司近日在英國發布緊急召回通知，召回部分進口罐裝飲料。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

可口可樂公司近日在英國發布緊急召回通知，召回部分進口罐裝飲料，因為這些產品可能含有較高濃度的氯酸鹽，對消費者健康構成潛在風險。

根據外媒的報導，此次召回涉及少量進口罐裝的可口可樂、零卡可樂、健怡可樂、零卡雪碧。英國食品標準局（FSA）在聲明中表示，長期攝入氯酸鹽可能會影響碘的吸收，從而導致健康問題，例如甲狀腺腫。此外，一次性攝入過量氯酸鹽可能會影響人體從血液中吸收氧氣的能力，嚴重時甚至可能導致腎衰竭。

除了可口可樂產品外，本次召回還包括兩批進口的 6x250ml Appletiser 多包裝產品。可口可樂歐洲太平洋合作夥伴（CCEP）表示，這些產品可能對某些消費者，特別是對氯酸鹽敏感或缺碘的人群構成風險。

然而英國市場上的標準尺寸罐裝飲料、所有玻璃瓶及塑膠瓶產品均未受到影響。該公司指出，只有生產代碼從328GE到338GE的產品屬於召回範圍。

另一方面，英國零售商樂購（Tesco）也因食品標示問題發起產品召回。本週，美國食品標準局（FSA）表示，樂購的無麩質炸豬排咖哩套餐及無麩質酸甜膳食套餐未正確標明大豆成分，可能對消費者，特別是大豆過敏者構成嚴重健康風險。

食品標準局指出，對大豆過敏的消費者若誤食這些產品，可能會出現嚴重不良反應，包括腹瀉、嘔吐甚至過敏性休克，若未及時治療，可能危及生命。

樂購已發出過敏警報，並建議消費者立即退回受影響產品。該公司亦通知相關健康支持組織，提醒過敏患者注意該產品的召回信息。食品安全事關重大，消費者應密切關注相關產品召回通知，以確保自身健康與安全。

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