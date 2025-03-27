　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

可口可樂召回多款「罐裝飲料」　認最嚴重恐有腎衰竭風險

可口可樂急召回「進口罐裝飲料」　認最嚴重恐「腎衰竭警訊」

▲可口可樂公司近日在英國發布緊急召回通知，召回部分進口罐裝飲料。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

可口可樂公司近日在英國發布緊急召回通知，召回部分進口罐裝飲料，因為這些產品可能含有較高濃度的氯酸鹽，對消費者健康構成潛在風險。

根據外媒的報導，此次召回涉及少量進口罐裝的可口可樂、零卡可樂、健怡可樂、零卡雪碧。英國食品標準局（FSA）在聲明中表示，長期攝入氯酸鹽可能會影響碘的吸收，從而導致健康問題，例如甲狀腺腫。此外，一次性攝入過量氯酸鹽可能會影響人體從血液中吸收氧氣的能力，嚴重時甚至可能導致腎衰竭。

除了可口可樂產品外，本次召回還包括兩批進口的 6x250ml Appletiser 多包裝產品。可口可樂歐洲太平洋合作夥伴（CCEP）表示，這些產品可能對某些消費者，特別是對氯酸鹽敏感或缺碘的人群構成風險。

然而英國市場上的標準尺寸罐裝飲料、所有玻璃瓶及塑膠瓶產品均未受到影響。該公司指出，只有生產代碼從328GE到338GE的產品屬於召回範圍。

另一方面，英國零售商樂購（Tesco）也因食品標示問題發起產品召回。本週，美國食品標準局（FSA）表示，樂購的無麩質炸豬排咖哩套餐及無麩質酸甜膳食套餐未正確標明大豆成分，可能對消費者，特別是大豆過敏者構成嚴重健康風險。

食品標準局指出，對大豆過敏的消費者若誤食這些產品，可能會出現嚴重不良反應，包括腹瀉、嘔吐甚至過敏性休克，若未及時治療，可能危及生命。

樂購已發出過敏警報，並建議消費者立即退回受影響產品。該公司亦通知相關健康支持組織，提醒過敏患者注意該產品的召回信息。食品安全事關重大，消費者應密切關注相關產品召回通知，以確保自身健康與安全。

延伸閱讀
新人婚禮辦一半…新娘同事竟「集體跑了」　背後真相藏洋蔥
窮人為何一直貧窮？　《富爸爸》作者揭「這心態」錯失致富良機
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唐綺陽瘦20kg！　全場驚艷：紙片人
范瑋琪「現身松山機場」！激動飛上海：最熟悉的城市
心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高
排到海邊！白沙屯媽人潮包圍　她一口氣幫1062人報名
金秀賢疑要求「性關係」　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光
快訊／柯文哲已痛到受不了！　陳佩琪落淚
快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」　照片公布震驚記者會現場
斥資2億！　國軍「前進外科小組裝備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

可口可樂召回多款「罐裝飲料」　認最嚴重恐有腎衰竭風險

美飛機墜毀冰凍湖泊　父女3人「待在機翼上」奇蹟獲救

舉重一半滑倒！21歲醫學生遭「65kg槓鈴砸頭」　口鼻出血慘死

韓山林野火慘況曝！高速公路休息站「燒成廢墟」　斷水斷電無處逃

女優誓言婚前「激戰1000男」！男友愛情長跑10年　仍大方力挺

川普考慮「降低對中國關稅」　換取北京批准出售TikTok

紐時點名特斯拉可能成為汽車關稅贏家　馬斯克：衝擊顯著

若台灣有事　美專家：南韓應同意「駐韓美軍出動」支援台海

瘋狂不停打嗝2年多「男累到住進醫院」　血液檢查意外找到原因

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

可口可樂召回多款「罐裝飲料」　認最嚴重恐有腎衰竭風險

美飛機墜毀冰凍湖泊　父女3人「待在機翼上」奇蹟獲救

舉重一半滑倒！21歲醫學生遭「65kg槓鈴砸頭」　口鼻出血慘死

韓山林野火慘況曝！高速公路休息站「燒成廢墟」　斷水斷電無處逃

女優誓言婚前「激戰1000男」！男友愛情長跑10年　仍大方力挺

川普考慮「降低對中國關稅」　換取北京批准出售TikTok

紐時點名特斯拉可能成為汽車關稅贏家　馬斯克：衝擊顯著

若台灣有事　美專家：南韓應同意「駐韓美軍出動」支援台海

瘋狂不停打嗝2年多「男累到住進醫院」　血液檢查意外找到原因

不想提早衰老！醫師點名「加速端粒縮短」的5大壞習慣

聯發科執行長蔡力行將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」　在電腦展演講

陳培哲連署批言論自由遭限縮　台大教授弟：百分百不同意我哥

求合作問「還有營業嗎」！5句話惹怒業者：沒在尊重別人

陸劇男神機場失控怒吼：走開！李宏毅「遭數十人包圍搶拍」情緒崩了

柯文哲腹股溝痛、血尿、噁心嘔吐　聲請具保停押？陳智菡：律師討論中

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

遭遇嚴重車禍滿4個月　議員陳芳盈曝「只剩右眼能看」： 請再等等我

台中東勢警防詐出奇招　里辦廣播+垃圾車掛布條全面出擊

1分未得也沒關係！詹皇動情談兒子布朗尼心臟驟停後重生

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

國際熱門新聞

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

狂灌能量飲　28歲「健身女王」心臟病驟逝

日制定台灣有事應變計畫　6天撤離12萬人

缺德醫「人工受孕」調包精子　她測DNA驚：我睡過哥哥

韓史上最慘野火！26人罹難「直升機墜落」

受洗變悲劇　男為救信徒不幸慘死

差點撞機！韓廉航「分不清R、L」降錯跑道

赴日旅遊必看！日本3機場4月啟用自助通關機

即／韓野火「逼近市區」！市府要求居民急撤

川普開徵汽車關稅！美股終結3連漲　特斯拉跌逾5％

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

16歲百萬網紅「家中身亡」！　女友悲痛證實

搭完新幹線　東京20多歲男確診麻疹

更多熱門

相關新聞

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車慘了

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車慘了

桃園市蘆竹區近日發生一起危險行為，1群89猴夜騎至福山宮聚會後，其中1人竟騎乘白牌越野車，在廟門口的樓梯展示車子性能，此離譜行為引起目擊民眾看不下去，進而拍攝並上傳至網路上，警方對此則回應將依法通知當事人到案說明，並加強巡邏避免類似情形再度發生。

廢電池直接丟回收桶錯了！少1動作噴6000元

廢電池直接丟回收桶錯了！少1動作噴6000元

清冠一號救命　百姓想備藥卻不易

清冠一號救命　百姓想備藥卻不易

衛福部遲不開放家用流感快篩

衛福部遲不開放家用流感快篩

季辛格示警英特爾「2大挑戰」

季辛格示警英特爾「2大挑戰」

關鍵字：

可口可樂召回周刊王

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面