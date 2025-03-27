89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車...惹怒神明慘了

▲桃園大古山的福山宮廟，近日有夜騎年輕人，竟在廟前樓梯危險騎車。（圖／翻攝輕擋車俱樂部臉書）

圖文／CTWANT

桃園市蘆竹區近日發生一起危險行為，1群89猴夜騎至福山宮聚會後，其中1人竟騎乘白牌越野車，在廟門口的樓梯展示車子性能，此離譜行為引起目擊民眾看不下去，進而拍攝並上傳至網路上，警方對此則回應將依法通知當事人到案說明，並加強巡邏避免類似情形再度發生。

據了解， 輕擋車俱樂部臉書社團近日流傳1則影片，畫面顯示有1群年輕人聚集在桃園大古山的福山宮廟前，疑其中1人購入越野款的新車，未料卻把原先單純的聚會，演變成特技表演，1名未配戴安全帽的男子騎乘白牌越野車，在廟宇門口的樓梯上下騎行，行為相當危險誇張，此事曝光後引發網友直呼「神明會不開心」。

警方表示，蘆竹分局針對該影片回應，將依法通知當事人到案說明，至於男子危險騎車的行為恐違反《道路交通管理處罰條例》可處6000元以上3萬6000元罰鍰，若有涉犯《妨害公眾往來罪》可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，警方呼籲民眾切勿因一時快感得不償失。

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