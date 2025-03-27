　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車...惹怒神明慘了

桃園1群89猴在宮廟聚會時，其中1人竟騎越野車在門口上下騎行，危險行徑警方將通知到案。（圖／翻攝輕擋車俱樂部臉書）

▲桃園大古山的福山宮廟，近日有夜騎年輕人，竟在廟前樓梯危險騎車。（圖／翻攝輕擋車俱樂部臉書）

圖文／CTWANT

桃園市蘆竹區近日發生一起危險行為，1群89猴夜騎至福山宮聚會後，其中1人竟騎乘白牌越野車，在廟門口的樓梯展示車子性能，此離譜行為引起目擊民眾看不下去，進而拍攝並上傳至網路上，警方對此則回應將依法通知當事人到案說明，並加強巡邏避免類似情形再度發生。

據了解， 輕擋車俱樂部臉書社團近日流傳1則影片，畫面顯示有1群年輕人聚集在桃園大古山的福山宮廟前，疑其中1人購入越野款的新車，未料卻把原先單純的聚會，演變成特技表演，1名未配戴安全帽的男子騎乘白牌越野車，在廟宇門口的樓梯上下騎行，行為相當危險誇張，此事曝光後引發網友直呼「神明會不開心」。

警方表示，蘆竹分局針對該影片回應，將依法通知當事人到案說明，至於男子危險騎車的行為恐違反《道路交通管理處罰條例》可處6000元以上3萬6000元罰鍰，若有涉犯《妨害公眾往來罪》可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，警方呼籲民眾切勿因一時快感得不償失。

延伸閱讀
見面吃飯3次！準公婆怒「結婚就甭再回家」…台積電工程師傻了　全場反力挺女友
交往3個月懷孕！　她見「男友行為」崩潰：當個單身媽媽
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唐綺陽瘦20kg！　全場驚艷：紙片人
范瑋琪「現身松山機場」！激動飛上海：最熟悉的城市
心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高
排到海邊！白沙屯媽人潮包圍　她一口氣幫1062人報名
金秀賢疑要求「性關係」　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光
快訊／柯文哲已痛到受不了！　陳佩琪落淚
快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」　照片公布震驚記者會現場
斥資2億！　國軍「前進外科小組裝備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

北市消防局火調30年回顧展　提升鋰電池火警調查技術

軍士官當綠能蟑螂！聯手黑道收賄款及接受性招待　彰檢起訴6人

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車...惹怒神明慘了

2退役軍官加入統促黨！聯手台商幫中共發展組織　3人判刑

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」　這下慘了

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

北市消防局火調30年回顧展　提升鋰電池火警調查技術

軍士官當綠能蟑螂！聯手黑道收賄款及接受性招待　彰檢起訴6人

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車...惹怒神明慘了

2退役軍官加入統促黨！聯手台商幫中共發展組織　3人判刑

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」　這下慘了

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

遭遇嚴重車禍滿4個月　議員陳芳盈曝「只剩右眼能看」： 請再等等我

台中東勢警防詐出奇招　里辦廣播+垃圾車掛布條全面出擊

1分未得也沒關係！詹皇動情談兒子布朗尼心臟驟停後重生

裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

Mister Donut推動物造型甜甜圈！有貓熊、兔兔款　加碼收連假優惠

范瑋琪被拍「現身松山機場」！脫罩0遮掩 激動飛上海：最熟悉的城市

約基奇歸來即轟大三元　驚天「No Looking Pass」率金塊打退公鹿

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

社會熱門新聞

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

隨機砍人兇嫌竟是網紅　勵志人設全破滅

只因「會員」點名　少女遭性侵228次

少婦偷吃小王還拍性愛片！尪上網見嬌妻變主角

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客

盛唐中醫硃砂毒害46病患！二審判決出爐

水上鄉代會主席請辭　懸缺3/28補選

激戰護理師「緩解經痛」！泌尿科醫師「鬧出人命」

司馬庫斯吊車翻落70m深邊坡　駕駛、乘客雙亡

更多熱門

相關新聞

廢電池直接丟回收桶錯了！少1動作噴6000元

廢電池直接丟回收桶錯了！少1動作噴6000元

許多超商會放置廢電池回收桶，供民眾方便丟棄不要的舊電池，但少做1步驟不只可能挨罰6000元，最嚴重還會引發爆炸意外。有超商店員收到廢電池回收的教育文件，才知道有一類電池必須「絕緣」後才能丟到回收桶；而台中市、南投縣環保局都曾宣導，未依規定回收廢電池，可依法最高處6000元以下罰款。

清冠一號救命　百姓想備藥卻不易

清冠一號救命　百姓想備藥卻不易

衛福部遲不開放家用流感快篩

衛福部遲不開放家用流感快篩

季辛格示警英特爾「2大挑戰」

季辛格示警英特爾「2大挑戰」

缺德醫「人工受孕」調包精子　她測DNA驚：我睡過哥哥

缺德醫「人工受孕」調包精子　她測DNA驚：我睡過哥哥

關鍵字：

輕擋車俱樂部周刊王

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面