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台中東勢警防詐出奇招　里辦廣播+垃圾車掛布條全面出擊

記者李陳信得／台中報導

詐騙集團手法日益翻新行徑猖獗，台中市山城地區因民風純樸常常被詐騙集團認為是最好下手的對象，對此中市警察局東勢警長林中興分局長特錄製防詐宣導語音，於山城區各里辦公處廣播宣導，並在公所配合於轄內垃圾車上懸掛防詐警語宣導布條，向鄉親進行打詐宣導，以全面阻止詐騙行為，保護民眾辛苦血汗錢財。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼詐騙集團日益翻新行徑猖獗，台中東勢警分局長全面宣導識詐反詐，特別到里辦公室廣播及在公所清潔隊垃圾車上懸掛紅布條，向鄉親進行宣導。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

東勢警分局指出，轄內最近常見的「假投資詐騙」、「網路愛情詐騙」、「猜猜我是誰」、「解除分期付款」等騙術，其中以標榜「高獲利、零風險、保證獲利」之假投資詐騙財損最為嚴重，自114/1/1 迄今受理詐欺96件，不包含未報案部分，許多被害人一輩子積蓄的辛苦錢，遭詐騙集團騙取並迅速將贓款多層提出轉匯提領，造成民眾財損難以追回，嚴重危害民眾財產安全。

為加強「防詐、識詐工作」，由於山城地處偏鄉年長者眾，較不易使用網路媒體得到訊息，分局除利用轄內各式集會的機會向民眾宣導外，並錄製防詐宣導語音於里辦公處由轄管(分駐)派出所主管不定時廣播且於轄內垃圾車上懸掛防詐警語宣導布條、擴大宣導力度防止鄉親遭詐騙及於所轄金融機構，向行員進行打詐宣導與溝通，請行員對於民眾辦理大量金額或頻繁提(匯)款時加強關懷提問，如遇可疑詐騙徵候(例如匯款對象是網友或是通話中的陌生人)，立即通報鄰近派出所，建立良好連繫管道，預防詐騙案件發生；若行員阻詐成功分局長將致送「刑事大熊」一隻，以感謝行員的協助阻詐。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局長林中興表示，希望藉由里鄰廣播系統、垃圾車防詐布條及強化員警與金融機構橫向聯繫，建立防詐機制，全面辦理反詐騙工作，提高鄉親識詐能力，以提升行員阻詐辨識能力，警民攜手合作防止詐騙案件發生，保護民眾財產安全。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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