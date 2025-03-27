罷免二階倒數！第三支宣傳片來了　喊話「現在就去填、趁你還可以」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，在13日公布首支宣傳片「倒垃圾」、19日推出第二部宣傳片「每日一字篇」後，引起極大討論。今（27日）再度推出第三支罷免宣傳片「倒數計時篇」，影片中播放多則近期藍白行徑、中共施壓滲透的新聞報導，片尾更喊話「罷免第二階段連署書倒數中，現在就去填，趁你還可以」。



「Taiwan Action影片計畫」今日推出第三部罷免宣傳影片，以「倒數計時篇」為題，喊話民眾出門連署，影片開頭提到，「罷免第二階段倒數中，你填寫了嗎，他們已經在倒數囉」。突然畫風丕變，播放多則新聞報導，內容提到「藍白癱瘓憲法法庭、放寬中配家人來台依親、藍白刪除預算、中共施壓滲透、亞亞武統言論」等。

宣傳片尾再度喊話，「罷免第二階段連署書倒數中，現在就去填，趁你還可以」。

▼Taiwan Action影片計畫推出第三支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

對此，「Taiwan Action影片計畫」表示，由百位影視工作者共同參與的Taiwan Action公民罷免影片計畫，日前推出的「每日一字篇」在網路爆紅，3月27日接棒上線的「每日一字：倒數計時篇」中，那位字正腔圓的微笑姐竟搖身驚悚片女主角？導演朱詩鈺表示「我想告訴身旁，期待台灣永保和平，遠離戰爭的朋友。一個被削弱的台灣，離戰爭只會更近。而這場戰爭，早就開始了。這次，敵人不只在海的另一端」。

「Taiwan Action影片計畫」表示，女主角微笑姐在「每日一字：倒數計時篇」中詢問觀眾「罷免第二階段連署書，你填寫了嗎？」影片氛圍卻急轉直下宛如恐攻倒數，警笛聲聲催促，敵人步步進逼，若民眾繼續逃避現實不去連署罷免，驚悚片中的恐怖劇情眼看將成明日台灣的現實。

另外，導演朱詩鈺也提到，「身為影片創作者，我們習慣用畫面說故事。如果把『軍事威脅』和『國會議員的行動』剪接在一起，理想的劇本應該是眾志成城、捍衛國土的決心。然而，過去這一年來，在台灣看到的卻是完全相反的畫面。如果說這支影片呈現出的是恐懼與亡國感，我只能回應：對！這是我很真誠的感受」。

導演朱詩鈺說，「國防預算被凍結，消防資源被削減，甚至連攸關國家安全的政策也在鬆動。我不明白，這些本該守護台灣、讓國家更強大的人，為什麼他們的選擇，會以癱瘓憲法法庭與政府部門運作為目標，這對我們這些國民有甚麼好處？這不只是幾個法案的問題，而是一種思維，聯手打造一個被綁手綁腳的台灣。即使有些決策被擋下來了，但那些削弱台灣的軌跡，仍然清晰可見」。

導演朱詩鈺再說，「我無法理解，本是同根生的他們，為什麼要這樣做？當我們把這些決策攤開來，從地圖與時間軸來看，一切就變得清晰——這是一場有系統的戰略，偽裝成政黨惡鬥的戰爭行動，更是進攻前的倒數。如果我們這世代的人甚麼都不做，後面的反抗只會變得越來越困難」。

最後，「Taiwan Action影片計畫」強調，Taiwan Action公民罷免影片計畫接連推出「倒垃圾篇」和「每日一字篇」均廣受歡迎，觀看次數保守估計分別都已突破百萬。除了希望民眾熱情轉發支持之外，團隊也鼓勵民眾響應百位影視工作者的行動，拍攝自己的罷免影片，以自己的創作發出自己的聲音，讓大罷免行動真正成為一場百花齊放遍地開花的嘉年華。

