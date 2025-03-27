美13歲少女淪殘屍！獸父「性侵肢解」剁手砍頭　受訪還裝沒事

▲ 凱瑪尼遭人性侵肢解，警方將她父親逮捕到案。（圖／翻攝自Toledo Police Department、Lucas County Jail）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起恐怖事件，13歲少女凱瑪尼（Keimani Latigue）失蹤多日，被尋獲時遺體殘缺不全，且生前曾遭人性侵。警方研判她的父親設有重嫌，槍戰駁火後才將他逮捕到案。

綜合《紐約郵報》等美媒，凱瑪尼殘缺不堪的遺體24日在托萊多（Toledo）一間被燒毀的空屋中尋獲，不僅雙手被砍下，頭頸也幾乎分離。警官斯蒂爾（Brian Steel）直言，「這是我聽過最可怕的案件之一」，「跑到我們鎮上的絕對是隻禽獸」。

25日驗屍結果證實，凱瑪尼死於頸部多處割傷，當局還認定她曾遭受性侵。家屬6天前向警方通報失蹤，當時距離她的14歲生日僅剩幾天，家人接受當地媒體訪問，懇求民眾協尋時，她的父親瓊斯（Darnell Jones）也曾出面。

33歲的瓊斯聲稱，他最後一次見到女兒是在16日晚間，當時凱瑪尼打電話告訴他，「好像有人試圖破門而入」，害怕一個人在家，於是瓊斯約凌晨12點半開車前往凱瑪尼和祖母桃樂絲（Dorothy Latigue）與2隻狗同住的家，但當晚她祖母並不在家。

凱瑪尼的母親蒂亞拉（Tiara Kasten）最後一次見到女兒則是15日，當時是瓊斯把女兒帶到她家，「顯然是我媽允許他的」，並提到女兒生活很單純，只會去學校、打籃球後回家。

案發當天桃樂絲返家後發現屋內一片狼藉，凱瑪尼的內衣丟在沙發上，睡衣在餐廳地板上，鑰匙和眼鏡也留在家，但她沒戴眼鏡幾乎看不見。

警方向瓊斯追問凱瑪尼的下落和兩人一起做了哪些事，發現他前後說法矛盾，23日發布逮捕令，隔天尋獲凱瑪尼遺體後又提出謀殺等重罪指控。後來他在距離托萊多約2小時車程的哥倫布落網，身上攜帶槍枝，被警方開槍擊中後落網，送往醫院接受手術。

這起恐怖事件震驚附近居民，托萊多公立學校發言人表示，小學所有學生與教職員工都為凱瑪尼的死感到悲傷，凱瑪尼本周將被授予獎項，並列入優等生名單。

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