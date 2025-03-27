　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美13歲少女淪殘屍！獸父「性侵肢解」剁手砍頭　受訪還裝沒事

▲▼ 。（圖／翻攝自Toledo Police Department、Lucas County Jail）

▲ 凱瑪尼遭人性侵肢解，警方將她父親逮捕到案。（圖／翻攝自Toledo Police Department、Lucas County Jail）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起恐怖事件，13歲少女凱瑪尼（Keimani Latigue）失蹤多日，被尋獲時遺體殘缺不全，且生前曾遭人性侵。警方研判她的父親設有重嫌，槍戰駁火後才將他逮捕到案。

綜合《紐約郵報》等美媒，凱瑪尼殘缺不堪的遺體24日在托萊多（Toledo）一間被燒毀的空屋中尋獲，不僅雙手被砍下，頭頸也幾乎分離。警官斯蒂爾（Brian Steel）直言，「這是我聽過最可怕的案件之一」，「跑到我們鎮上的絕對是隻禽獸」。

25日驗屍結果證實，凱瑪尼死於頸部多處割傷，當局還認定她曾遭受性侵。家屬6天前向警方通報失蹤，當時距離她的14歲生日僅剩幾天，家人接受當地媒體訪問，懇求民眾協尋時，她的父親瓊斯（Darnell Jones）也曾出面。

33歲的瓊斯聲稱，他最後一次見到女兒是在16日晚間，當時凱瑪尼打電話告訴他，「好像有人試圖破門而入」，害怕一個人在家，於是瓊斯約凌晨12點半開車前往凱瑪尼和祖母桃樂絲（Dorothy Latigue）與2隻狗同住的家，但當晚她祖母並不在家。

凱瑪尼的母親蒂亞拉（Tiara Kasten）最後一次見到女兒則是15日，當時是瓊斯把女兒帶到她家，「顯然是我媽允許他的」，並提到女兒生活很單純，只會去學校、打籃球後回家。

案發當天桃樂絲返家後發現屋內一片狼藉，凱瑪尼的內衣丟在沙發上，睡衣在餐廳地板上，鑰匙和眼鏡也留在家，但她沒戴眼鏡幾乎看不見。

警方向瓊斯追問凱瑪尼的下落和兩人一起做了哪些事，發現他前後說法矛盾，23日發布逮捕令，隔天尋獲凱瑪尼遺體後又提出謀殺等重罪指控。後來他在距離托萊多約2小時車程的哥倫布落網，身上攜帶槍枝，被警方開槍擊中後落網，送往醫院接受手術。

這起恐怖事件震驚附近居民，托萊多公立學校發言人表示，小學所有學生與教職員工都為凱瑪尼的死感到悲傷，凱瑪尼本周將被授予獎項，並列入優等生名單。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。 尊重身體自主權，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐騙董事長50億！她爽買精品包、LV腳踏車
快訊／台中驚傳銀樓搶案！　歹徒逃了
ChatGPT再升級！製作「專屬LINE貼圖」只要5分鐘　4
快訊／玥熹露面談小優　「瘋狂發抖」情緒失控
《橫豎》預告公開「金秀賢變態影片」：戀童癖、淫亂
男大生校內墜樓　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京恐怖大火吞噬「7層大樓」！出動40消防車　20工人撤離仍釀2傷

翻來覆去睡不著！　美專家曝「穿上1物」讓你更快入眠

美13歲少女淪殘屍！獸父「性侵肢解」剁手砍頭　受訪還裝沒事

正妹遭雷擊「眼睛顏色變了」樂喊：幸運一擊！　機率百萬分之一

泰女砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗　失敗4次才成功

金正恩年內出訪俄羅斯　俄羅斯副外長：籌備中

不只是維和？　馬克宏：歐洲駐烏部隊「可回應俄國攻擊」

飛機乘客躲廁所「偷抽電子煙」　機長廣播怒斥：會害死188人

裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」保全無奈...網曝原因

川普掀貿易戰！對進口車課25%重稅　加拿大總理怒批「赤裸裸攻擊」

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

東京恐怖大火吞噬「7層大樓」！出動40消防車　20工人撤離仍釀2傷

翻來覆去睡不著！　美專家曝「穿上1物」讓你更快入眠

美13歲少女淪殘屍！獸父「性侵肢解」剁手砍頭　受訪還裝沒事

正妹遭雷擊「眼睛顏色變了」樂喊：幸運一擊！　機率百萬分之一

泰女砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗　失敗4次才成功

金正恩年內出訪俄羅斯　俄羅斯副外長：籌備中

不只是維和？　馬克宏：歐洲駐烏部隊「可回應俄國攻擊」

飛機乘客躲廁所「偷抽電子煙」　機長廣播怒斥：會害死188人

裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」保全無奈...網曝原因

川普掀貿易戰！對進口車課25%重稅　加拿大總理怒批「赤裸裸攻擊」

「南迴最速猴」警方加強取締超速　驚見創紀錄171公里時速

台揚股價大怒神遭延長處置　證交所確定關到4／14

金管會同意國泰世華銀設立孟買分行　國銀第3家

民進黨擴大販賣「芒果乾」　投票前想想賴總統有遵守對人民承諾？

曾國城黃子佼風波未息 黃小柔「我們有社會責任，錯了就是錯了」

謝國城少棒／4強門票出爐　南投縣、臺中市攜手晉級

GTC之後族群股價反應平平　矽光子到了交成績單時刻

北藝中心「球劇場」音響升級！360度沉浸式　跟迪士尼音樂廳同級

快訊／台中梧棲驚傳銀樓搶案！1人受傷　警方全面追捕中

麥當勞「2經典」全不見了！他曬對比照掀回憶殺　官方曝原因

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

國際熱門新聞

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

狂灌能量飲　28歲「健身女王」心臟病驟逝

日制定台灣有事應變計畫　6天撤離12萬人

缺德醫「人工受孕」調包精子　她測DNA驚：我睡過哥哥

韓史上最慘野火！26人罹難「直升機墜落」

赴日旅遊必看！日本3機場4月啟用自助通關機

差點撞機！韓廉航「分不清R、L」降錯跑道

受洗變悲劇　男為救信徒不幸慘死

舉重一半滑倒　21歲醫學生槓鈴砸頭慘死

即／韓野火「逼近市區」！市府要求居民急撤

川普開徵汽車關稅！美股終結3連漲　特斯拉跌逾5％

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

裸女大鬧機場！瘋狂跑跳「飛高高」無人制止

更多熱門

相關新聞

川普對進口車課25%稅　加國總理：赤裸裸攻擊

川普對進口車課25%稅　加國總理：赤裸裸攻擊

加拿大新任總理卡尼強烈回應，稱川普針對進口汽車課徵關稅，對加拿大經濟構成「直接攻擊」，誓言將捍衛本國產業。

川普祭25%汽車關稅！日相石破茂下3指令

川普祭25%汽車關稅！日相石破茂下3指令

若台灣有事　美專家：南韓應同意駐韓美軍支援

若台灣有事　美專家：南韓應同意駐韓美軍支援

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

川普新關稅！台積電車用佔比5%影響小　陸行之點13家業者衝擊深

川普新關稅！台積電車用佔比5%影響小　陸行之點13家業者衝擊深

關鍵字：

美國凱瑪尼性侵案慘案警方逮捕

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面