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若台灣有事　美專家：南韓應同意「駐韓美軍出動」支援台海

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲ 美國陸軍第2步兵師及韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營進行壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國專家近日在參議院聽證會上表示，南韓應同意在台海或其他地區發生緊急狀況時，將駐韓美軍派往朝鮮半島以外地區，提升美軍戰略靈活性。針對美國總統川普要求大幅提升南韓防衛費分擔額，專家認為盟友間安全合作不應僅限於財務分擔，也應考量對烏軍援等及地區防衛能力。

根據《韓聯社》，美國前國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）25日在聽證會上形容，美國與印太地區的距離是「地理上的難題」，並稱「這對中國、俄羅斯、北韓等敵人與競爭對手有利」，「在台灣海峽、西菲律賓海（南海）及東海等地發生緊急狀況時，美國都必須客場作戰」。

而薛瑞福指出，「強而有力的同盟與夥伴關係是克服時間與距離限制的好方法」，認為評價盟友時應重視應對區域內緊急狀況的盟國自身力量、在當地建立基地與利用領空問題、為自由開放的印太進行的遏制行動等。

史丹佛大學費里曼史波格利國際研究所（FSI）研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）也提到，「分擔防衛負擔經常在財政層面上被討論，但除財政以外，盟國在其他領域也可做出貢獻」。

她提及基地及領空使用權、擴展軍力以完善美軍、投資軍事設施建設等方面，針對軍事設施建設表示，「應關注日本等許多同盟國已付出許多相當大的貢獻」，「韓國可以做出比這筆費用更多的貢獻」。

針對盟友擴展軍力完善美軍方面，梅惠琳稱有必要確保在發生衝突時，由南韓承擔應對北韓的責任，「由此看來南韓應同意美國戰略靈活度，代表美國可將朝鮮半島的美軍利用在朝鮮半島以外的緊急狀況，即與中國相關的狀況」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者車維德（Victor Cha）也對台灣情勢表示，「若台灣發生機會主義侵略，美國須就朝鮮半島駐軍、後援及遏制北韓威脅的能力變化，與南韓達成政治協議。」

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