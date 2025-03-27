川普掀貿易戰！對進口車課25%重稅　加拿大總理怒批「赤裸裸攻擊」

▲加拿大新任總理卡尼站在大使橋前，抗議美國川普政府針對進口汽車祭出的關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布針對進口汽車課徵25%關稅，恐將影響日本、南韓、加拿大、墨西哥等國汽車產業。對此，加拿大新任總理卡尼強烈回應，稱此舉對加拿大經濟構成「直接攻擊」，誓言將捍衛本國產業。卡尼強調，加拿大將採取應對措施，不排除報復美國，確保汽車產業的穩定，批評川普的貿易戰正損害美國自身利益。

根據《美聯社》、《國會山報》，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）於當地時間26日在記者會上，針對川普確定祭出25%汽車關稅發表看法，他認為美國川普政府的政策可能將會拉高汽車價格，對北美供應鏈造成嚴重衝擊，「這是一次直接攻擊，針對加拿大的工人、企業與國家。我們將團結一致，堅決捍衛自己的權益。」

卡尼特別提到，自己當天早上與加拿大汽車工會（Unifor）的勞工們站在大使橋前，這座橋象徵著美加之間緊密的經貿聯繫，如今卻因關稅政策面臨威脅。

川普宣布，新關稅將於4月2日生效，適用於所有非美國製造的汽車，若零件來自美國則不受影響。川普表示，這項政策將促使汽車製造商將生產基地遷回美國，長期來看將創造更多就業機會。然而，短期內關稅可能導致車價上漲，增加製造成本。

▲川普宣布加徵汽車關稅。（圖／路透）

加拿大是全球第二大汽車出口國，相關產業勞工達12.5萬人，該產業也提供近50萬個就業機會。卡尼警告，汽車關稅不僅將對加拿大經濟造成衝擊，也將影響美國的汽車工人，「美國消費者信心指數已連續4個月下降，川普的貿易戰正在損害美國自身利益！」

針對關稅政策，加拿大政府已允許企業延期繳稅，以緩衝衝擊，並設立總額20億加拿大幣（約新台幣463億元）的「戰略應對基金」，以保護受影響的工人與企業。卡尼強調，加拿大政府將密切關注局勢發展，必要時採取報復性措施。

川普的決定獲得美國聯合汽車工會（UAW）支持，該工會認為關稅有助於促進美國工會就業。然而，安大略省省長道格•福特（Doug Ford）警告，川普的關稅政策可能導致美加兩國的汽車工廠同時關閉，讓美國汽車工人失業，他諷刺道，「川普總統稱這是『解放日』，但對美國工人來說，這是『終結日』。」

據悉，卡尼上任至今尚未與川普通話，這在美加關係中屬於異常情況。他表示，在川普採取如此重大的經貿行動後，兩國領袖應當進行對話，以避免進一步破壞雙邊關係。加拿大反對黨保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）則認為，川普過去曾對關稅政策反覆無常，加拿大應耐心等待他改變立場，並呼籲美方「別再胡鬧」。