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為滿足高級會員　12歲孩被性侵255次！醫怒：下地獄太便宜黃子佼

▲黃子佼被抓到持有共2259個兒少性影像檔案。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃子佼被抓到持有共2259個兒少性影像檔案。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像一案，高等法院昨日（26日）開庭審理，一名14歲少女遭性侵高達228次，只因為「高級會員」的需求、點名。美女醫師王姿允透露，還有另一位12歲的小孩，被拍了255部影片，痛批「下地獄或s刑根本太便宜他們了。」

美女醫師王姿允在臉書發文，受害者中有一名14歲的小孩，被性侵228次，此外，還有另一名12至13歲的小孩，被拍攝了多達255部影片，「這些創意私房的相關人等，下地獄或s刑根本太便宜他們了，應該要全裸拿著身分證被點餐2259次。」

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她也喊話孟耿如，「如果是妳的女兒遇到這種事，妳會希望大家再給加害者一個機會嗎？妳確定不會希望對方下地獄嗎？還覺得這些人可被原諒的，我希望你們的女性家人永遠不會遇到這種事」。

黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審26日首度開庭，歷經約50分鐘左右，黃子佼步出法院，面對鏡頭深深一鞠躬5秒鐘後便離開現場。據了解，他這次開庭僅部分認罪，聲稱「下載時不知道是未成年影像」，並請求改判得易科罰金之刑。

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