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川普揮25%汽車關稅大刀！最大投資國日本慌了　石破茂緊急下3指令

▲▼石破茂、川普。（圖／達志影像）

▲石破茂針對美國加徵25%汽車關稅，緊急下達3項指示應對。（圖／達志影像）

記者王佩翊／綜合報導

美國確定將於美東時間4月3日0時（台灣時間4月3日中午12時）起，對所有進口汽車加徵25%的關稅。日本政府對此表示極為遺憾，首相石破茂也下達3項指示，其中包含強烈要求美方將日本排除在外，同時調查該措施將對日本國內產業可能造成的影響。

根據《日本經濟新聞》報導，美國總統川普26日正式簽署向進口車輛加徵關稅的文件，確定4月3日起正式對進口汽車加徵25%關稅。

根據美國現行制度，轎車與卡車進口至美國時分別會被課徵2.5%和25%的關稅，而新制上路後，將各自加徵25%，轎車將大幅提升至27.5%，卡車關稅則為50%。

不僅如此，白宮進一步指出，美國政府最晚還會在5月3日，對引擎、變速器和驅動裝置等重要汽車零件徵收25%的關稅。

汽車業是日本經濟的重要支柱，有約10%的就業機會與汽車業相關，因此美國此次加徵關稅措施，恐將對其帶來巨大影響。日本對美國的2024年出口總額達21.3兆日圓（約新台幣4.7兆元），其中汽車出口就占了約三分之一。

根據《富士新聞網》報導，日本首相石破茂27日上午在參議院的預算委員會中表示，必須針對美國的新公告思考適當的應對措施。他強調，所有可能的選項都會被納入考量。

石破茂同時也指出，已經強烈要求美方將日本排除在這項25%的關稅措施外。

日本內閣官房長官林芳正27日在記者會上表示，除了要求美方豁免之外，首相石破茂已經下達3項指示。分別為詳細調查美國關稅措施的內容及對日本可能產生的影響，並持續強烈要求美國豁免；評估該關稅政策對日本國內政策、產業和就業的影響，並做好必要的準備；與相關內閣成員合作，全力應對。

林芳正指出，日本自2019年以來一直是美國最大的投資國，特別是日系汽車製造商在美國的直接投資額達616億美元（約新台幣2兆元），創造了約230萬個相關就業機會，日本企業對美國經濟貢獻良多。

因此他也警告，美國的新關稅措施可能對日美經濟關係、全球經濟及多邊貿易體制產生重大影響。

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