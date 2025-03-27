幫「跑腿」4次賺800元　苗栗男被判關6年

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子被指控在2023年12月間與吳姓藥頭合作，幫忙跑腿販售第二級毒品甲基安非他命，一共跑腿4次並獲得800元報酬。苗栗地院法官日前審理此案，並依共同販賣第二級毒品罪，4次，判處鄭男有期徒刑6年，全案仍可上訴。

▲鄭男幫忙「跑腿」交易毒品，賺了800元卻要入監服刑6年。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男明知甲基安非他命是第二級毒品，依法不得販賣，仍答應與吳姓藥頭合作，由吳男向上游拿取毒品進行分裝，再由他幫忙跑腿，將毒品送到買家手上，若交易金額達1000元，他就可以獲得200元報酬。

鄭男在2023年12月間一共幫吳姓藥頭跑腿4次，後來被警方抓包，在接受偵查、審理時，對於上述犯行他均坦承不諱。吳姓藥頭也在接受警詢、偵查時，供出自己與鄭男合作的過程。

雖然鄭男的辯護人希望能依法減刑，但苗栗地院法官認為，鄭男的行為對社會所生危害程度非輕，若依據刑法第59條規定減刑，不僅無法讓鄭男改過自新，還會讓其他販毒者心生投機、甘願冒險繼續販毒，反而違反立法本旨，因此不予減刑。

最終，法官依共同販賣第二級毒品罪，共4次，判處鄭男有期徒刑各5年1個月，合併應執行有期徒刑為6年，全案仍可上訴。