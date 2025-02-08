受不了男友太盧！　她答應幫「收包裹」下場關2年

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）不堪男友要求，答應將個資交給男友用來收取包裹，結果卻被捲入跨國運毒案件，因此挨告。苗栗地院法官日前審理此案，並依幫助犯運輸第三級毒品罪，判處小芸有期徒刑2年，全案仍可上訴。

▲小芸受不了男友要求，答應給出個資幫忙收取包裹，結果卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2022年間因不堪男友要求，同意提供自己的身分證等資料，幫助男友收取包裹；沒想到男友拿到小芸的個資之後，立刻與人在泰國的共犯聯繫，對方將6包海洛因夾藏在2件服飾裡面，接著將包裹寄到台灣，等到包裹入境，男友再請小芸幫忙辦理申報通關事宜。

然而，財政部關務署台北關人員透過X光設備掃描包裹時發現異狀，會同報關行人員進行查驗，發現包裹內夾藏毒品，隨即報請法務部調查局循線查辦。小芸的男友不知道事情已經露餡，2021年10月13日照常出面簽收包裹，結果當場被警方查獲。

小芸到案之後，對於上述行為均坦承不諱。男友也承認，當初答應幫忙的事情就是領包裹，對方有說包裹裡面是第三級毒品，小芸只負責提供證件和協助報關。

苗栗地院法官認為，小芸因不堪男友要求，加上為求日後擺脫，才答應提供個資，幸好本案的毒品及時在海關處被查獲扣押，並未流入市面，目前也沒有證據證明小芸在本案中有收到任何報酬，可責性較輕，最終依幫助犯運輸第三級毒品罪，判處她有期徒刑2年，全案仍可上訴。