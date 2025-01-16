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社會 社會焦點 保障人權

疑妻外遇偷看IG、LINE蒐證　夫提告離婚反賠2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿輝（化名）懷疑妻子外遇，竟在2023年4月至7月間偷看妻子手機內的LINE、Instagram訊息，並於隔年1月提出離婚訴訟，妻子直到收到訴狀才知曉此事，夫妻倆因此鬧上法庭。苗栗地院法官日前審理此案，並依無故竊錄他人非公開言論罪，判處阿輝罰金2萬元，得易服勞役20日。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲阿輝偷偷查看妻子的LINE、IG訊息，並偷偷轉傳至自己的手機。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝因懷疑妻子外遇，2023年4月至7月間他趁著妻子不注意時，偷偷拿取妻子的手機觀看LINE、Instagram訊息，再把相關非公開對話內容傳送至自己的手機，接著於2024年1月提出離婚訴訟，同時附上竊錄所得的對話內容當作證據。

阿輝的妻子直到2024年4月收到訴狀之後，才知道此事，憤而前往警局報案。阿輝到案之後坦承部分犯行，但強調他與妻子互相同意給予彼此的手機密碼，加上懷疑妻子與他人有不當言詞交流，為了保障配偶權，才會這麼做。

檢方則認為，雖然阿輝主張是為了保障配偶權，但他也承認此事沒有徵得妻子同意，他恣意窺視、竊錄妻子與他人的非公開談話，嚴重侵害到妻子的隱私權，衡量他所侵害的法益、手段及所要保護的利益等因素，難以認定具有法律上正當理由，訊後仍依法將他起訴。

苗栗地院法官表示，阿輝擅自攝錄妻子的私密對話紀錄當作訴訟證據，犯後僅坦承客觀事實，雖然他有意願調解，但被妻子拒絕，所以至今仍未賠償妻子所受到的損害，最終依無故竊錄他人非公開言論罪，判處他罰金2萬元，得易服勞役20日，全案仍可上訴。

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