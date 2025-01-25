毒駕男狂按喇叭逼警車讓道　囂張6分鐘下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子去年2月間毒駕行經苗栗市台72線快速道路，竟狂按喇叭逼車巡邏警車，被依現行犯逮捕還試圖逃跑，因而挨告。苗栗地院法官日前審理之後，依駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務施強暴罪，判處他有期徒刑8個月，另依施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪、脫逃未遂罪判處有期徒刑7個月，後者得易科罰金21萬元。

▲李男按喇叭逼警方巡邏車讓道。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，李男去年2月間施用第一級毒品海洛因及第二級毒品甲基安非他命之後，開車外出，途中遇到一輛警用巡邏車，竟一路尾隨至苗栗市台72線快速道路，接著狂按喇叭逼迫巡邏車讓道，甚至超車至前方緊剎攔停，結果只囂張了6分鐘就被警方依現行犯逮捕。

然而，李男被帶回警局等候時，竟找藉口離開拘留室，接著跑向門口，試圖逃跑，但隨即被現場警員壓制。經採集尿液檢驗，李男的檢驗結果為可待因陽性（20500ng/mL）、安非他命陽性（8127ng/mL）、甲基安非他命陽性（28140ng/mL）、去甲基愷他命陽性（2107ng/mL）、愷他命陽性（1820ng/mL）。

苗栗地院法官認為，李男過去有公共危險、詐欺等前科，如今不僅毒駕，還無故逼車巡邏車，妨害警員執行公務，甚至試圖從警局逃跑，種種行為實在不可取，考量到他終能坦承犯行，態度尚可，於是依駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務施強暴罪，判處他有期徒刑8個月，另依施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪、脫逃未遂罪判處有期徒刑7個月，僅後者得易科罰金21萬元，全案仍可上訴。