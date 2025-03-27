明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

▲今天熱如夏天。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天熱如夏天，不過只有今天，明天北台灣有雨降溫「濕冷如冬」；清明連假可能會下雨。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(27)日受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，白天最高氣溫升至35度以上，為「晴熱如夏」的天氣；金、馬及清晨西半部易起霧，影響能見度。

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各地區氣溫為：北部17至35度、中部18至34度、南部18至35度、東部15至36度。

▲下週(30)日8時850百帕氣溫及風場圖，推估冷空氣約以「東北季風」等級的機率為最高。（圖／洩天機教室）

鋒面大約在明(28日)晨抵達(左圖)，北台灣轉有雨，週六(29日)降雨範圍擴大至中部以北，發生「劇烈天氣(雷擊、冰雹)」的機率很低；下週(30)日南部山區亦偶有降雨機率。歐、美模擬亦顯示，鋒後南下的冷空氣，雖僅為「東北季風」等級，仍帶來氣溫的明顯下降，由今日的「晴熱如夏」、轉為明日起至下週(30)日的「濕冷如冬」；「乍暖還寒」要注意調適。

下週一至週三(31至2日)冷空氣略減弱，氣溫略回升；下週一、二華南雲系續東移，中部以北有局部雨、南部山區亦偶有降雨機率，北台灣持續濕涼。下週三及清明連假第1天〔下週四(3日)〕略好轉，大台北東側、東半部偶局部短暫雨。清明連假第2、3天〔下週五、六(4、5日)〕之間，似乎有短波掠過，帶來短時間的變化，但對各國模式的模擬能力而言，「不確定性」太大了，需再觀察。