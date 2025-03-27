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今高溫上看36度　周五變天降溫「雨連下6天」

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)將是一周內最熱的一天，局部高溫飆上36度，明天鋒面通過，東北季風接力南下，北台灣將劇烈降溫，降幅最多達12度，北東轉為陣雨天氣，後續華南水氣影響，周日和下周一更加濕冷，降雨將持續到下周三，周日和下周一高山有望追雪。

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▲今天是未來一周最熱的一天，局部高溫上看36度。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員朱美霖表示，今天將是未來一周較偏暖熱的一天，南部近山區、台東可能出現36度高溫，明天鋒面通過，雲量增多，降雨機率提高，在東北季風影響下，氣溫將明顯下降，未來一周要留意「今天氣溫偏暖、明天明顯降溫、後續偏涼」。

未來一周降雨趨勢上，朱美霖指出，今天比較沒有降雨，明天開始隨著鋒面通過，東北季風增強下，北部、東半部轉為陣雨，中部可能有零星降雨，南部也可能雲量增多，馬祖在鋒面通過下，會有較劇烈天氣發生，將有雷雨出現機率。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周六白天降雨有機會緩和，不過朱美霖表示，受東北季風影響，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部降雨，周六晚間開始，受華南雲雨東移影響，周日、下周一更加偏濕，且在冷空氣影響下，屬於較濕冷的天氣型態，若溫度和水氣可配合下，周日和下周一中部以北3500公以上高山包括宜蘭，都有降雪機會。

此外，周六晚間到下周一降雨範圍將更為廣泛，朱美霖表示，中部以北、東半部、南部山區有降雨，北台灣在東北風加持下，下雨時間偏長，不排除可能有局部大雨，為偏濕天氣，後續水氣減少，下周二、下周三北部、東半部、中南部山區仍有水氣影響帶來降雨，中南部平地轉多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢部分，朱美霖說明，今天各地高溫上看30度以上，南部近山區，以及台東焚風影響下，皆有36度高溫機會，明天鋒面通過後，北台灣將一路降溫，中南部自周六開始也可感受到氣溫下降，周六到下周一的夜晚清晨都有低溫，北部、東北部低溫約14到15度，其他各地16到18度。

朱美霖指出，北台灣溫度變化比較劇烈，今天高溫32度，周六白天只有20度，高溫降幅非常大，後續受東北季風，周六到下周三白天感受仍舒適偏涼，早晚有涼意。

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