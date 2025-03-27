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4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天南部4縣市高溫36度以上。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

西南風影響，中央氣象署針對南部4縣市發佈高溫燈號，注意36度以上高溫。明天起鋒面通過，北台灣濕冷，這波將影響6天，下週四開始回溫。

根據中央氣象署資料顯示，今（27日）各地大多仍為晴到多雲，恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨；西南風偏強，白天溫暖偏熱，各地高溫約30-34度，南部近山區、花東縱谷及東南部溫度會更高，東南部有焚風發生的機率，夜晚清晨稍涼，各地低溫約20-22度，日夜溫差大，早出晚歸請添加衣物以免受涼；澎湖22-27度，金門182-26度，馬祖17-24度。

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）

另外因西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，今(27)日中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號，請注意。

3/28(週五)鋒面通過及東北季風增強，天氣轉趨不穩定，北部及宜蘭天氣轉涼，白天降溫較明顯，中部及花蓮氣溫亦逐漸下降；各地降雨機率提高，北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫：北部及宜蘭15-25度，中南部18-30度，花蓮19-27度，台東21-30度；澎湖19-26度，金門15-23度，馬祖13-17度。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲白天暖如夏。（圖／中央氣象署）

3/29(週六)-4/2(週三)東北季風影響，北部、宜花整天偏涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，3/29(週六)白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，3/29(週六)晚起至3/31(週一)華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，尤其北部及宜蘭地區有局部較大雨勢出現的機率，其他地區為多雲；4/1(週二)、4/2(週三)水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及宜蘭14-22度，中部16-27度，南部18-31度，花蓮17-24度，台東18-26度；澎湖18-23度，金門14-22度，馬祖11-18度。

4/3至4/5東北季風減弱，氣溫稍回升；水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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