明最熱「飆35度」　周五雪崩式降溫逾10度！雨連下5天

▲明天是近來最熱的一天，局部高溫上看35度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(26日)到明天溫暖偏熱，局部高溫上看34度到35度，不過周五起將變天，鋒面通過加上冷空氣南下，高溫將驟降超過10度，各地有降雨機會，且周末後雨區更為擴大，降雨持續到下周二，清明連假前夕較冷，連假期間可望回暖。

中央氣象署預報員趙竑表示，今天台灣附近吹西南風，天氣晴朗，預估明天也是如此，要留意高溫影響，周五有鋒面通過台灣附近，隨後冷空氣南下，天氣將出現轉變。

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今天受西南風影響，仍有南方水氣移入，花蓮和花東交界處有零星陣雨，明天西南風更強，天氣更為溫暖偏熱，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

未來一周預測天氣，趙竑說明，明天仍有西南風影響，明晚一道鋒面由北往南接近，周四為鋒面前暖區，全台各地溫度更高，周五鋒面通過台灣附近，後方有冷空氣影響，周五水氣變多、溫度慢慢下降，冷空氣影響將持續至4月1日，都還是偏東北風環境為主。

溫度趨勢方面，趙竑指出，今明兩天全台各地溫度接近30度，局部高溫可到32到33度，周四北部高溫甚至可到34度；周五、周六冷空氣南下，北台灣率先降溫，高溫將降到21到22度，其他地區溫度也會下降，但降幅沒這麼多，降溫幅度以北部最多，周六過後各地偏涼偏冷，北台灣低溫約14到16度，其他地方低溫16到19度。

▲▼一周溫度趨勢和明天高溫分布。（圖／氣象署提供）

高溫分布上，趙竑分析，明天周四將是最近溫度最高的一天，各地高溫可到32度以上，雙北、中南部近山區、花東縱谷溫度會到34到35度，特別台東可能有焚風發生機率。

降雨部分，趙竑說明，今明兩天天氣穩定，周五後天氣將有變化，周五鋒面通過，全台各地降雨機率提高，北台灣容易下雨，區域比較廣泛，有局部性雷雨，其他地方降雨零星。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，周六之後水氣仍多，以迎風面地區降雨為主，北部、東半部、中南部山區容易有局部短暫雨，周六晚間後到下周二雨區擴大水氣變多，中部以北、東半部、南部山區容易降雨，南部平地多雲，特別注意周日到下周一北部、東北部有局部較大雨勢。

至於清明連假天氣，趙竑表示，連假前4月1日仍受東北風影響，後期高壓仍會影響台灣，清明連假預估為東北風環境，4月2日到3日可能會比較冷，3日過後回暖，不過後期天氣變化大，仍待進一步觀察。