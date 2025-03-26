明天更熱「高溫上看35度」　周五起全台濕涼

▲明天天氣將更熱，局部高溫上看35度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（27日）將更熱，局部高溫上看35度，周五鋒面通過、冷空氣南下，高溫會下降超過10度，各地有降雨機會，後續華南水氣接力，周六到下周一北部、宜蘭雨最大。至於下周四開始的清明連假水氣仍偏多，北部、東部和中南部山區有降雨機會。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天天氣跟今天差不多，各地晴到多雲，僅中南部山區有零星短暫陣雨。恆春半島有迎風面短暫陣雨；周五開始鋒面通過，晴朗好天氣結束，氣溫開始下降，各地降雨機會提高，北部、基隆北海岸有較多局部短暫陣雨或雷雨，東半部有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨，周五全台都有下雨機會。

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曾昭誠進一步指出，類似降雨型態將維持到周六白天，鋒面通過後東北季風增強，周六晚間華南雲雨接力，降雨將擴大且持續到下周一，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫雨，幾乎全台都有降雨機會，特別是北部、宜蘭有較大雨勢，雨最大時間點在周六到下周一。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二後雖仍有降雨，但雨勢趨緩，主要為東北季風影響，降雨區剩北部、東半部、恆春半島、中南部山區，其他地區多雲天氣。

溫度趨勢上，曾昭誠表示，明天高溫會再提高，稍微更熱一點，南部近山區高溫可接近35度，其他地區白天高溫也都在30度以上，由於明天西南風較強，太麻里、大武會有焚風影響，高溫上看35度。

周五冷空氣南下，溫度開始下滑，曾昭誠指出，北部和宜蘭率先降溫，高溫掉到20到22度，與周四落差很大，中南部則略降溫，高溫約有28到30度，這波降溫並非冷空氣特別強，而是溫度落差大，偏南風帶來的高溫，轉變為北風影響夜晚清晨帶來低溫，天氣不到冷，但沒有這兩天這麼熱。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，北部、宜蘭的降溫自周六開始持續到下周三，夜晚、清晨低溫約15到16度，中南部降到17到19度，周五中南部溫度不太受影響，周六到下周三白天高溫會從30度以上降到25度左右。

至於清明連假天氣，曾昭誠表示，4月3日到4月5日東北季風減弱，這段時間溫度將回升，不過附近水氣偏多，北部、東半部、中南部山區有降雨機會，為多雲且水氣偏多的天氣型態。

此外，明天周四及周五清晨金門、馬祖，今天晚間至周五清晨台中以北地區、夜晚清晨彰化至高雄地區等，容易有局部低雲或霧影響能見度。