嘉義北興陸橋高架化工程夜間封閉　 高架橋限高4.6公尺

▲▼ 北興陸橋配合鐵高施工03/25及03/26夜間(21時至翌日6時)全線封閉 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

配合鐵路高架化計畫之施工需要，北興陸橋上空以「支撐先進全跨懸吊工法（中路式工法）」完成鐵路高架橋跨越工程，經檢討施工完成後，陸橋路面至高架橋橋梁底部高度由3.8公尺調整為4.6公尺，故03/25及03/26(21時至翌日6時)北興陸橋全線封閉進行兩側限高架高度調整工項。

鐵路高架工程施工單位-交通部鐵道局中部工程分局及市府為維持高架鐵路橋跨越北興陸橋上空施工期間(113/7/29至114/01/13)，得以維持前、後站的通行，特別引進全國首創「支撐先進全跨懸吊工法（中路式工法）」施工，此種工法優點除了可維持高架鐵軌的下方的行車空間，亦能減少對市民車輛視野限制的影響，避免了長時間施工期間阻斷陸橋通行。

市府交通處表示，北興陸橋為配合本市區鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：

1 限高自3.8公尺調整至4.6公尺：施工期間期間陸橋路面至高架橋橋梁模塊底部高度為3.8公尺，模塊拆除後高度為4.6公尺，超過4.6公尺之大型車輛請提早改行鄰近之文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

2 夜間封閉陸橋措施：本次階段性跨越北興陸橋施工，將於03/25及03/26夜間21時至翌日6時全線封閉陸橋，用路人請遵守現場義警交人員指揮及相關交通導引牌行駛，並請該時段往返該陸橋之駕駛人提早改行鄰近之文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

市府交通處再次提醒用路人，呼籲超過限高之大型車輛應提早改道，以維持施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢，減輕施工交通衝擊，鐵路高架化施工過程不可避免造成市民朋友諸多不便之處，敬請體諒，並持續支持嘉義市重大交通建設。