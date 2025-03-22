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嘉義市再造城市新風貌　台灣景觀大獎橫掃6項大獎！

▲▼ 第十二屆台灣景觀大獎 嘉市府再造城市新風貌橫掃6項大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 第十二屆台灣景觀大獎 ，嘉市府再造城市新風貌橫掃6項大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由中華民國景觀學會舉辦的第十二屆台灣景觀大獎，今（22）日在台北頒獎，嘉義市長黃敏惠率市府團隊北上領取包括2件最高榮譽「傑出獎」在內的6項大獎！得獎類別涵蓋環境規劃、公園綠地、社區營造及溝通傳播等，展現嘉義市推動宜居及永續城市的豐碩成果。市長黃敏惠領取獎項並分享，嘉義市好還要更好，市府正積極推動十大旗艦計畫，要打造一座「以人為本」的「涼適、活力、新木都」，讓城市再造、升級，向更宜居的城市大步邁進。

▲▼ 第十二屆台灣景觀大獎 嘉市府再造城市新風貌橫掃6項大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市不大，但很有想法，在2011年舉辦台灣設計展後，將設計思維融入城市治理，持續深化木都的特質。面對極端氣候，嘉義市朝向永續發展，以打造「涼適、活力、新木都」為願景，打造嘉義市不只是「好看」，更是「好待、好行、好玩的城市」，也是一座「以人為本」的城市，真正的吸引人、留住人、感動人。台灣景觀大獎是設計界的指標，嘉義市連續5年獲獎，展現優異城市規劃與景觀營造專業能力，感謝中華民國景觀學會肯定和鼓勵，持續給予嘉義市進步的力量。

黃敏惠市長也分享，嘉義市幅員不大，但是「頭前有美術館照路、後有阿里山看顧」，在市府跨局處合作突顯再造小城風格與魅力。近年來，小城發光，過去遊客可能是「路過嘉義市」，但現在早已轉變為「直奔嘉義市」，把嘉義市作為旅行的目的地，嘉義市現在每到假日就熱鬧滾滾，營利事業銷售額更是連年創下新高，113年更突破3000億大關，感謝市府團隊起風、市民風行草偃，帶動城市不斷升級。

▲▼ 第十二屆台灣景觀大獎 嘉市府再造城市新風貌橫掃6項大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

「嘉義市是本次獎項最大贏家」，第十二屆台灣景觀大獎評審、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩強調，嘉義市是得獎最多的縣市，並盛讚黃敏惠市長稱職扮演總指揮官角色，在激烈的城市競爭下，黃敏惠市長整合在地產官學力量，以多項計畫為城市形塑獨特風貌，今日獲獎，正是對多年來努力成果的肯定。近年來越來越多人旅遊直奔嘉義市而去，就證明城市不必大，只要有自己的文化和自信心，加上對的作為，就能成為獨一無二的典範，值得其它縣市觀摩學習。

今年台灣景觀大獎最高榮譽「傑出獎」僅有3件獲獎，嘉義市政府就囊括其中2件，分別是「西區大發展整體策略規劃案」榮獲環境規劃類「傑出獎」；「嘉有木屋」榮獲規劃類「傑出獎」，顯示市府在都市發展的前瞻性與執行力備受專業肯定。

▲▼ 第十二屆台灣景觀大獎 嘉市府再造城市新風貌橫掃6項大獎 。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處許懷群處長感恩表示，本次獲得「雙傑出」最高榮譽，這是對嘉義市城市發展方向的極大肯定！這項榮耀屬於所有市民，也強調景觀不只是點綴，而是讓人願意走進城市、留在城市的重要關鍵。嘉義市透過空間改造與創意行銷，讓這座小城擁有無限可能。市府將持續以「以人為本、永續發展」的理念，推動更具前瞻性的都市規劃，讓嘉義成為最適合生活與探索的城市。

另外，嘉義市不僅在空間規劃上表現卓越，文化行銷與景觀溝通的創意推廣也屢獲佳績，本次在溝通傳播類中奪下一優質、一佳作。「嘉義美物圖鑑」榮獲溝通傳播類「優質獎」；「+1+1+1=嘉義式Formula Chiayi」榮獲溝通傳播類「佳作獎」。此外，嘉義市在人本空間營造與歷史文化保存上也獲得高度肯定，「嘉義市穿城之水-道將圳水岸公園」榮獲公園綠地/公共開放空間類「佳作獎」；「嘉義市東門派出所文化基地-東門町1923」榮獲社區營造/創生發展類「佳作獎」。

 
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